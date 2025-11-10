افشاگری تازه درباره منبع آلودگی هوای اهواز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد که در هفته گذشته، شهر اهواز تحت تأثیر دود ناشی از آتشسوزیهای تالاب هورالعظیم نبوده است.
محمدجواد اشرفی در نشست بررسی وضعیت آلودگی هوای استان گفت: «در یک هفته گذشته اهواز تحت تأثیر دود هورالعظیم نبوده و در کنار دیگر عوامل ثابت مطرحشده از جمله فلرهای نفتی و حملونقل شهری که نقش زیادی دارند، نقش سوزاندن مزارع در آلودگی هوای اهواز بسیار برجسته بوده است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ماههای گذشته، بخش قابلتوجهی از آلودگی هوای خوزستان به دود ناشی از آتشسوزی هورالعظیم نسبت داده میشد؛ اما اعتراف صریح مدیرکل محیط زیست نشان میدهد منشأ اصلی آلودگیها در روزهای اخیر، داخل استان و در حوزه فعالیت انسانی و صنعتی است.
این سخنان در واقع تأیید میکند که ۸ ماه است تقصیر آلودگی را به گردن خودسوزی هور العظیم انداختن، نهتنها نادرست بوده بلکه باعث غفلت از عوامل واقعی آلودگی شده است؛ از فلرهای نفتی در حاشیه شهر گرفته تا سوزاندن مزارع کشاورزی و نبود سیستم حمل و نقل شهری در اهواز.
در چنین شرایطی، این سؤال جدی مطرح میشود که چرا دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم هنوز به موضوع ورود نکرده است؟ وقتی منبع آلودگی مشخص و تأیید شده، انتظار افکار عمومی این است که با آلایندهها و مقصران اصلی برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد.