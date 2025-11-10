میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشاگری تازه درباره منبع آلودگی هوای اهواز

افشاگری تازه مدیرکل محیط زیست خوزستان همه روایت‌های رسمی را زیر سؤال برد؛ محمدجواد اشرفی اعلام کرد در هفته گذشته اهواز تحت‌تأثیر دود هورالعظیم نبوده است در حالی‌که ماههاست این تالاب به‌عنوان متهم اصلی آلودگی معرفی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۷۸
| |
739 بازدید
افشاگری تازه درباره منبع آلودگی هوای اهواز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد که در هفته گذشته، شهر اهواز تحت تأثیر دود ناشی از آتش‌سوزی‌های تالاب هورالعظیم نبوده است.

محمدجواد اشرفی در نشست بررسی وضعیت آلودگی هوای استان گفت: «در یک هفته گذشته اهواز تحت تأثیر دود هورالعظیم نبوده و در کنار دیگر عوامل ثابت مطرح‌شده از جمله فلر‌های نفتی و حمل‌ونقل شهری که نقش زیادی دارند، نقش سوزاندن مزارع در آلودگی هوای اهواز بسیار برجسته بوده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای خوزستان به دود ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم نسبت داده می‌شد؛ اما اعتراف صریح مدیرکل محیط زیست نشان می‌دهد منشأ اصلی آلودگی‌ها در روز‌های اخیر، داخل استان و در حوزه فعالیت انسانی و صنعتی است.

این سخنان در واقع تأیید می‌کند که ۸ ماه است تقصیر آلودگی را به گردن خودسوزی هور العظیم انداختن، نه‌تنها نادرست بوده بلکه باعث غفلت از عوامل واقعی آلودگی شده است؛ از فلر‌های نفتی در حاشیه شهر گرفته تا سوزاندن مزارع کشاورزی و نبود سیستم حمل و نقل شهری در اهواز.

در چنین شرایطی، این سؤال جدی مطرح می‌شود که چرا دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم هنوز به موضوع ورود نکرده است؟ وقتی منبع آلودگی مشخص و تأیید شده، انتظار افکار عمومی این است که با آلاینده‌ها و مقصران اصلی برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی اهواز خوزستان محمدجواد اشرفی منبع تالاب هورالعظیم
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علت بازداشت شهردار اهواز چیست؟
آلودگی هوا، بانک خون را تهدید کرد
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQs
tabnak.ir/005cQs