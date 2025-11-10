میلی صفحه خبر لوگو بالا
رفوزه‌ها گزینه مدیرعاملی آبی‌ها؛ صندلی مدیریت باشگاه استقلال معامله می‌شود؟

مدیریت باشگاه استقلال به زودی فرد جدیدی را به خود خواهد دید و دوران سرپرستی علی تاجرنیا به اتمام می‌رسد، اما شائبه‌هایی مطرح است که شاید این صندلی مدیریتی برای رسیدن برخی مدیران به شورای شهر معامله شود.
پس از علی نظری جویباری که از مدیرعاملی باشگاه استقلال استعفا کرد، این باشگاه با سرپرستی علی تاجرنیا اداره شده و حالا به انتخاب مدیرعامل جدید، بسیار نزدیک است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دوران سرپرستی علی تاجرنیا در باشگاه استقلال به زودی پایان می‌یابد و حالا صحبت از انتخاب مدیرعامل جدید برای این باشگاه به میان آمده است. در این میان گزینه‌هایی هم مطرح بوده که در نهایت یکی از آنها به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال معرفی خواهد شد.

در چند روز اخیر نام‌هایی، چون حجت کریمی، علی خطیر و محمد مومنی به عنوان نفراتی برای مدیرعاملی این باشگاه مطرح شده‌اند. گرچه نام مصطفی آجورلو که آخرین قهرمانی لیگ برتر استقلال در دوره مدیریتی او رقم خورد، چندی قبل به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح بود، اما مشخصاً کنار هم قرار گرفتن آجورلو و تاجرنیا امری نشدنی است.

از طرفی با توجه به فعالیت شهاب‌الدین عزیزی خادم در پتروشیمی‌های کشور، نام او هم به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده بود که از سوی شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس مطرح بوده، اما گویا هم عزیزی‌خادم شروطی گذاشته که این مسئولیت را قبول نکند و هم از سوی فدراسیون فوتبال این موضوع مطرح شده که اگر عزیزی‌خادم به فوتبال برگردد، بار دیگر او را با محرومیت مواجه می‌کنند که چنین اتفاقی رقم نخورد.

حالا گزینه‌هایی باقیمانده برای صندلی مدیریت باشگاه استقلال نام‌هایی با کارنامه‌های روشن است که پیش از این هم در این باشگاه حضور داشته‌اند. عملکرد علی خطیر در زمان مدیریتش در باشگاه استقلال با به جا گذاشتن پرونده‌ای، چون منتظر محمد و اختلاف با جواد نکونام، چندان گزینه مورد پسندی برای هواداران استقلال نیست. خطیر در نساجی هم روز‌های سختی را برای این تیم رقم زد و در نهایت این تیم قائمشهری از لیگ برتر به لیگ آزادگان سقوط کرد.

استقلالی‌ها از دوران مدیریتی حجت کریمی هم خاطرات خوشی ندارند. در دوره‌ای که او رئیس هیئت مدیره باشگاه و علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل بود که به نوعی مدیریت این باشگاه را بایکدیگر پیش می‌بردند، استقلال به دلیل پرونده‌های بدهکاری از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد. کریمی دوره کوتاهی مدیریت باشگاه استقلال را پس از فتح‌الله‌زاده و پیش از خطیر در دست گرفت که بدهی‌های این باشگاه را پرداخت کرد و در ادامه با مدیران سازمان خصوصی‌سازی به مشکل خورد و استعفا کرد. کریمی همچون خطیر هم اکنون عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، با ساپینتو هم که اکنون روی نیمکت استقلال حضور دارد، مشکلاتی داشته؛ حجت کریمی سوم تیر ۱۴۰۲ در یک استوری نوشته بود «ساپینتو معمولی و دائم‌الخمر بود»، اما دوشنبه شب، ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در برنامه فوتبال برتر گفت: «جوی درست می‌کنند که انگار من با ساپینتو مشکل دارم.» با این شرایط ممکن است که حضور کریمی هم در جایگاه مدیریتی این باشگاه مشکل‌ساز شود.

دیگر گزینه مدیریت باشگاه استقلال، اما از همه وضعیتش جالب‌تر است؛ محمد مومنی که در دوره‌ای کوتاه عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال بود، سال گذشته به یک باره از دستیاری حمید درخشان در تیم داماش گیلان به مدیرعاملی باشگاه مس رفسنجان رسید. مدیریتی که ویرانگر بود و تیم مس با مدیریت مومنی در آستانه سقوط قرار گرفت و باعث شد تعدادی از بازیکنان این تیم علیه مدیریت شوند و از مدیران صنعت مس خواستند تا او را برکنار کنند. حالا مومنی با مدیریتی که در باشگاه مس داشته، چگونه به گزینه مدیرعاملی باشگاه استقلال تبدیل شده است، جای سؤال دارد.

از زمان حضور تیم جدید مدیریتی در باشگاه استقلال، شائبه‌هایی مطرح بوده که برخی افراد در هیئت مدیره این باشگاه کار‌های انتخاباتی می‌کنند و هدف‌شان حضور در انتخابات شورای شهر آینده است. در این میان نام برخی از مدیران عالی‌رتبه و مدیران میانی باشگاه استقلال هم مطرح شد که قصد کاندیدا شدن در انتخابات آتی شورای شهر را دارند. حالا هم این موضوع مطرح شده که برخی گزینه‌های مدیرعاملی باشگاه استقلال با وجود کارنامه‌ای که رفوزه شدن در آن مشهود است، به دلیل ارتباط‌هایی که در شهرداری تهران و شورای شهر دارند، گزینه شده‌اند تا بتوانند مدیران حال حاضر این باشگاه را در انتخابات شورای شهر به هدف‌شان برسانند. یعنی انگار که صندلی مدیریت باشگاه استقلال در حال معامله شدن است تا برخی به صندلی شورای شهر برسند.

