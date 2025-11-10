قابلیت تماس گروهی در پیامرسان سروشپلاس فعال شد. این امکان، برقراری تماسهای صوتی و تصویری چندنفره را برای کاربران فراهم میکند و به بهبود تجربه ارتباطات در این بستر میانجامد.
پیامرسان سروشپلاس با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و گسترش امکانات کاربردی برای کاربران، قابلیت تماس گروهی را راهاندازی کرده است. این ویژگی به کاربران اجازه میدهد تا بهصورت همزمان با چند نفر تماس صوتی یا تصویری برقرار کنند. این قابلیت در نسخههای اندروید، وب و PWA آیفون در دسترس کاربران قرار دارد.
پس از بهروزرسانی به آخرین نسخه اپلیکیشن، کاربران میتوانند از طریق دکمه شناور در صفحه اصلی برنامه یا از درون گروهها با انتخاب گزینه «شروع تماس گروهی»، تماس خود را آغاز کنند. در این بخش، ایجادکننده تماس امکان مدیریت اعضا، مشاهده پروفایل شرکتکنندگان و در صورت نیاز، بیصدا کردن یا حذف افراد از تماس را دارد.
همچنین قابلیت اشتراکگذاری صفحهنمایش در تماسهای گروهی نیز پیشبینی شده است تا جلسات کاری، آموزشی و گفتوگوهای گروهی با سهولت بیشتری برگزار شود.