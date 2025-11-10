میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سروش‌پلاس وارد فاز تماس‌های گروهی شد

قابلیت تماس گروهی در پیام‌رسان سروش‌پلاس فعال شد. این امکان، برقراری تماس‌های صوتی و تصویری چندنفره را برای کاربران فراهم می‌کند و به بهبود تجربه ارتباطات در این بستر می‌انجامد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۶۵
| |
378 بازدید
سروش‌پلاس وارد فاز تماس‌های گروهی شد

قابلیت تماس گروهی در پیام‌رسان سروش‌پلاس فعال شد. این امکان، برقراری تماس‌های صوتی و تصویری چندنفره را برای کاربران فراهم می‌کند و به بهبود تجربه ارتباطات در این بستر می‌انجامد.

پیام‌رسان سروش‌پلاس با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و گسترش امکانات کاربردی برای کاربران، قابلیت تماس گروهی را راه‌اندازی کرده است. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا به‌صورت هم‌زمان با چند نفر تماس صوتی یا تصویری برقرار کنند. این قابلیت در نسخه‌های اندروید، وب و PWA آیفون در دسترس کاربران قرار دارد.

پس از به‌روزرسانی به آخرین نسخه اپلیکیشن، کاربران می‌توانند از طریق دکمه شناور در صفحه اصلی برنامه یا از درون گروه‌ها با انتخاب گزینه «شروع تماس گروهی»، تماس خود را آغاز کنند. در این بخش، ایجادکننده تماس امکان مدیریت اعضا، مشاهده پروفایل شرکت‌کنندگان و در صورت نیاز، بی‌صدا کردن یا حذف افراد از تماس را دارد.

همچنین قابلیت اشتراک‌گذاری صفحه‌نمایش در تماس‌های گروهی نیز پیش‌بینی شده است تا جلسات کاری، آموزشی و گفت‌و‌گو‌های گروهی با سهولت بیشتری برگزار شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تماس سروش پلاس تصویری اپلیکیشن
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شیائومی ۱۷ پرو با «نمایشگر جادویی پشتی»رونمایی شد
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
فیلترینگ کاربر وفادار نمی‌سازد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
رفوزه‌ها گزینه مدیرعاملی آبی‌ها؛ صندلی مدیریت باشگاه استقلال معامله می‌شود؟
هشدار دادستان کل: احضار بی‌دلیل توسط قاضی ممنوع!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس: توهین به قومیت‌ها خط قرمز است / لرتباران از صحبت‌های خداداد نگران شدند
انفجار کنترل‌شده در شهرک منظریه خمینی‌شهر
هو شدن دونالد ترامپ در ورزشگاه آمریکا
چهره «آسنات» در سریال برزیلی «یوسف مصری»
حمله مجدد اسرائیل به ایران منتفی شد
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
لاریجانی موضع ایران را روشن کرد
نظامِ سلامت به روایت «کامرانِ» دور از سیاست/ نه سوپرمن می‌خواهیم نه سوپر انقلابی/احساس تکلیف نخواهم کرد
تیم ملی در هتل منتظر ویزا
سروش‌پلاس وارد فاز تماس‌های گروهی شد
وقتی دسته‌موتور تصمیم می‌گیرد از راننده تست اعصاب بگیرد!/ هر آنچه باید در مورد دسته موتور بدانیم
قیمت سکه امامی در بازار امروز 19 آبان
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۶ نظر)
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cQf
tabnak.ir/005cQf