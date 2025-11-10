میلی صفحه خبر لوگو بالا
همایش «ما و غرب»، آغاز یک جنبش فکری جهانی

محسن پاک آیین
کد خبر: ۱۳۳۹۳۶۴
| |
289 بازدید
همایش «ما و غرب»، آغاز یک جنبش فکری جهانی

همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه‌های حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای» در تاریخ ۱۹ آبان از سوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. علل برگزاری، اهداف و برنامه‌های همایش می‌تواند در محور‌های زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱. عنوان «ما و غرب» اگرچه در نگاه اولیه، چالش‌های تاریخی ایران و غرب را تداعی می‌کند، اما در یک نگاه جامع، تمام کشور‌هایی را که در معرض آسیب و آزار سلطه غرب قرار گرفته‌اند، در بر می‌گیرد.

هدف همایش این است که با یادآوری صدمات غیرقابل جبران استعمار غرب در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به کشور‌های مستعمره در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، ضرورت تقویت چندجانیه گرایی و اتحاد کشور‌های مستقل برای مقابله سلطه و یک جانبه گرایی را مورد تاکید قرار داده و راهکار‌های مناسب برای تحقق این هدف را شناسایی نماید.

۲. انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی با رویکردی مستقل، تداوم سلطه ابرقدرت‌های غرب و شرق را نپذیرفت و با هدایت‌های امامین انقلاب، مهمترین نهضت ضد استعمار و سلطه را به عنوان یک پدیده در نظام بین الملل آغاز کرد.

در این میان، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به عنوان یک اندیشمند غرب شناس، بار‌ها و بارها، ماهیت تمدن و فرهنگ غرب و رویکرد‌های سلطه جویانه آمریکا و اروپا را مورد تحلیل و تبیین قرار داده و برای مقابله روش‌های استعماری و سلطه‌گرانه غرب، ارائه طریق نمودند. 

به همین دلیل آراء و اندیشه‌های ایشان به عنوان منبع اصلی مطالعاتی همایش «ما و غرب» انتخاب و عنوان این همایش گردید. از بیانات و پیام‌های رهبر معظم انقلاب بخصوص در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان دریافت که تمدن غرب در حوزه‌هایی همچون حقوق بشر، آزادی، نگاه به انسان، کشورداری و ... با چالش جدی نظری و رفتاری مواجه شده و با بحران مشروعیت روبه‌روست.

همایش «ما و غرب» می‌تواند با الهام از اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب در ایجاد یک جبهه گسترده فکری علیه لیبرال دموکراسی موثر بوده و مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار سازد.

۳. زمان برگزاری این همایش نیز که با حضور یک فرد جنگ افروز و قدرت طلب در کاخ سفید تقارن دارد، بسیار مناسب تعیین شده است. در این مقطع به دلیل رویکرد‌های یکجانبه گرایانه آمریکا و اقدامات ترامپ برای تهدید همسایگان و اعمال نوعی استبداد نسبت به کشور‌های جهان و همچنین دفاع از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، ضرورت همبستگی کشور‌های مستقل علیه آمریکا حس می‌شود.

این احساس مشترک جهانی می‌تواند دامنه حوزه مقاومت علیه استکبار را از غرب آسیا به تمام نقاط جهان تعمیم داده و با تقویت جبهه چندجانبه گرایی، در افول تدریجی قدرت آمریکا موثر باشد. طبعا تداوم برگزاری این همایش در دیگر نقاط جهان که در واقع زمینه‌ای برای تبادلات فکری اندیشمندان برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور‌های مستقل است، اهمیت فراوان خواهد داشت.

۴. استقبال کم نظیر مراکز علمی و دانشگاهی کشور‌های مختلف از این همایش و ارائه بیش از ۴۵۰ مقاله علمی و ۶۵ پیش نشست اندیشه ورزی در سراسر جهان، نشان دهنده پیشگامی عناصر فکری دنیا برای ایجاد یک نهضت علمی جهانی برای مبارزه با سلطه غرب است.

گوئی  با برگزاری این همایش، بُغض اندیشمندان جهان بخاطر پانصد سال جنایت، کشتار، برده داری و غارتگری سلطه اروپا و آمریکا  علیه مظلومان جهان شکسته شد و این عناصر فکری با قلم و بیان خود برای رسوا کردن غرب به صحنه آمدند.

ضمن عرض خدا قوت به برگزار کنندگان همایش، باید قدر این اقبال عمومی را دانست و مصمم‌تر از گذشته برای پویایی این نهضت فکری که در پیدایش نظم آینده جهان موثر خواهد بود، برنامه ریزی کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ایران غرب محسن پاک آیین
برچسب منتخب
