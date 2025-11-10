به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان بانک شهر و دیجی پی که بهعنوان یک گام مهم در راستای توسعه نوآوریهای بانکی و ارتقاء خدمات دیجیتال شناخته میشود؛ میتواند سرآغازی برای تحول گسترده در صنعت بانکداری و تجارت الکترونیک کشور باشد.
دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر در این مراسم با بیان اینکه این بانک توانسته با معرفی محصولات نوآورانه، خدمات بانکی کاربردی و متمایزی را به مشتریان خود ارائه دهد، گفت: یکی از اولویتهای اصلی بانک شهر، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان با هدف بهکارگیری فناوریهای نوین، به روز و پیشرفته برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان است.
دکتر احمدی با اشاره به اینکه بانک شهر، همواره آماده است تا با شرکتهای دانشبنیان همکاریهای گستردهای در حوزه های مختلف داشته باشد، تصریح کرد: معتقدیم افزایش همکاری ها میان شبکه بانکی با شرکتهای فناور و بهویژه شرکتهایی مانند دیجیکالا که در عرصه تجارت الکترونیک پیشگام هستند، ضروری است.
وی تاکید کرد: این همکاریها نهتنها موجب ارتقاء خدمات بانکی میشود، بلکه برای اقتصاد و اشتغال کشور نیز مفید خواهد بود.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه ابزارهای نوین و انحصاری تامین مالی همانند: برات کارت بانک شهر با قابلیت های منحصر به فرد مورد استقبال مشتریان بزرگ و شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته است، گفت:امضای این تفاهمنامه،نشانهای از عزم راسخ بانک شهر برای گسترش همکاریهای فناورانه و ارائه خدمات متمایز به شرکت های این حوزه است.
حمید محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار دیجیکالا و امید ترابی مدیرعامل شرکت دیجی پی (وابسته به دیجی کالا) نیز در این مراسم با اشاره به موفقیت ها و پیشرفت های بانک شهر در شبکه بانکی کشور بر ضرورت افزایش همکاری ها با هدف رشد تجارت الکترونیک در کشور تاکید کردند.