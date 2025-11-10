میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز 19 آبان

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر و داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا، افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۵۱
| |
3 بازدید
قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز 19 آبان

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با با ۰.۷ درصد افزایش، به ۴۰۲۷ دلار و ۸۸ سنت رسید. بهای طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۷ درصد افزایش، ۴۰۳۶ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.

به گزارش تابناک؛ داده‌های هفته گذشته نشان داد که اقتصاد آمریکا در اکتبر در بحبوحه ضرر و زیان در بخش‌های دولتی و خرده‌فروشی، نیروی کار را کاهش داد.

یک نظرسنجی که جمعه گذشته انجام شد، نشان داد که در اوایل نوامبر، در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی به پایین‌ترین سطح خود در حدود سه و نیم سال گذشته، کاهش یافته است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها اکنون ۶۷ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند. طلای بدون بازده معمولا در محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی عملکرد خوبی دارد.

طبق گزارش رویترز، «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد: دارایی‌هایش ۰.۱۶ درصد افزایش یافته و از ۱۰۴۰.۳۵ تن در پنجشنبه گذشته، به ۱۰۴۲.۰۶ تن در روز جمعه رسیده است.

تقاضای فیزیکی برای طلا در هند، هفته گذشته در پی انصراف خریداران از خرید با توجه به قیمت های ناپایدار، همچنان ضعیف بود و باعث شد دلالان برای جذب آنها تخفیف‌های زیادی ارائه دهند، در حالیکه تقاضا در چین به دلیل تغییر مقررات مالیاتی کاهش یافت.

در بازار سایر فلزت ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۱ درصد افزایش، به ۴۸ دلار و ۸۴ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین، با ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۵۶۳ دلار و ۲۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۲ درصد افزایش، ۱۳۹۶ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.

