به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این بانک برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مهندس نودهفراهانی رئیس این اتاق رسید.
دکتر للـهگانی طی سخنانی در این مراسم هدف از امضای این تفاهمنامه را حمایت از واحدهای صنفی به منظور پیشبرد برنامههای توسعهای برشمرد و گفت: بانک رفاه کارگران به واسطه سالها همکاری اثربخش با واحدهای تولیدی به خوبی با مسائل و چالشهای آنها آشناست و تجارب حاصل از این همکاری میتواند در شکوفایی ظرفیتهای اصناف به نحو مقتضی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان در اولویت برنامههای اجرایی بانک رفاه کارگران قرار دارد و بر این مبنا آمادگی داریم در همکاری متقابل با اتاق اصناف کشور، حمایتها از شاغلان واحدهای صنفی را افزایش دهیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به خدمات متمایز این بانک اشاره و از "کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام" به عنوان یکی از این خدمات برشمرد و گفت: میتوانیم در همکاری متقابل با اتاق اصناف نسبت به صدور این کارت تا سقف 500 میلیون تومان برای اعضای این اتاق با مشارکت پذیرندگان اتحادیههای زیرمجموعه و سایر نهادهای تحت نظارت اتاق، اقدام کنیم.
دکتر للـهگانی تصریح کرد: استقبال از کارت رفاهی و فروش اقساطی به سرعت در بین فروشگاهها در حال گسترش است و در آینده نزدیک بخش عمده فروشگاههای اینترنتی و واحدهای صنفی به این طرح خواهند پیوست. با پیوند این کارت به پلتفرم فروش اعتباری "وایب" دریچهای جدید و گسترده در این حوزه باز شده است.
وی افزود: این پلتفرم بهگونهای عمل میکند که کمترین قیمت را در بین فروشگاهها جستجو و به خریدار معرفی میکند. در کنار وایب که فروشگاههای اینترنتی را تحت پوشش دارد، بانک رفاه برای گسترش حمایتهای خود از تولیدکنندگان فاقد فروشگاه اینترنتی، سامانه "رفاهکار" را راهاندازی کرده است که با هدف معرفی تولیدات این فروشگاهها طراحی و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: واحدهای صنفی میتوانند با بهرهبرداری از ظرفیتهای "وایب" و "رفاهکار" نسبت به پیشبرد برنامههای توسعهای اقدام کرده و از این طریق بازار فروش محصولات خود را گسترش دهند.
وی افزود: در آینده نزدیک بستر استفاده از برات الکترونیک و اوراق گام از طریق "وایب" فراهم شده و بهرهبرداری از این ابزارها به منظور رونق بازار فروش محصولات واحدهای تولیدی تسهیل میشود.
دکتر للـه گانی گفت: بانک مرکزی ج.ا.ا در سالهای اخیر در راستای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم، سیاست انقباضی را مبنای عمل قرار داده و طبیعتا این سیاست بر وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته و درخواست تسهیلات از بانکها را افزایش داده است. در این شرایط بانک رفاه کارگران برای تداوم حمایتهای خود از تولید ملی تلاش کرده است ابزارهای نوین بانکی از جمله کارت رفاهی، اوراق گواهی سپرده خاص و ... طراحی و از این طریق نسبت به تامین مالی بنگاههای اقتصادی اقدام کند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی داریم در همکاری با اتاقهای اصناف استانها نسبت به ارائه کلیپهای آموزشی و برگزاری وبینارهای تخصصی به منظور معرفی ابزارهای نوین تامین مالی از جمله کارت رفاهی، فکتورینگ، برات الکترونیک، اوراق گواهی سپرده خاص اقدام کنیم.
مهندس نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: واحدهای صنفی زیرمجموعه اتاق در زمره بنگاههای خرد محسوب میشوند و امیدواریم از طریق این تفاهمنامه بتوانیم از ظرفیتهای حمایتی بانک رفاه کارگران در راستای تامین مالی و رونق بازار این واحدها اقدام کنیم.
وی افزود: اتاق اصناف ایران برنامههای توسعهای گستردهای به منظور رونق تولید واحدهای صنفی تحت پوشش دارد که برای اجرای آنها نیازمند حمایتهای بانک رفاه به عنوان بانک حامی کارگران هستیم.
مهندس نودهفراهانی تصریح کرد: ازجمله برنامههای اجرایی اتاق اصناف ایران همگام با سیاستهای بالادستی کشور، حرکت در مسیر مدیریت انرژی است که امیدواریم در این حوزه نیز با حمایت بانک رفاه کارگران گامهای اثربخشی برداریم.