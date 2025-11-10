به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ دکتر امیدوار رضایی رئیس بیمارستان لقمان حکیم در تهران با بیان اینکه حجم قابلتوجهی از مراجعه به بیمارستان برای مسمومیتهاست، تصریح کرد: حدود ۶۰ هزار نفر سالانه به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنند که یکسوم این موارد به دلیل مسمویتهاست. میزان مسمویتها در برخی روزها و مناسبتها افزایش مییابد و برخی روزها نیز کاهش مییابد.
وی افزود: در گذشته فقط یک بخش از بیمارستان را برای مسمومیتها اختصاص داده بودیم، اما اکنون تعداد بخشهای مسمومین ۵ مورد است. بخش مسمویت مردان، زنان، ۲ بخش مراقبتهای ویژه و همچنین یک بخش برای درمان سرپایی مسمومان اختصاص دادهایم. عملکرد بیمارستان لقمان در حوزه مسمومیت به نحوی است که در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت منحصربهفرد و مرجع به حساب میآید.
رئیس بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه گسترش بخش مسمومین را همواره در کانون توجه قرار دادهایم، گفت: با توجه به اینکه یک مرجع در حوزه مسمومیتها هستیم و هرگاه سخن از مسمومیت به میان میآید نام بیمارستان لقمان حکیم مطرح میشود، به گسترش بخش مسمومین توجه میکنیم.
وی با بیان اینکه با کمبود بخشهای ویژه مسمومین در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: نظام سلامت کشور به فعالیت مراکز درمانی در حوزه مسمومیت نیاز دارد. تهران، شهری گسترده است و مسمومیت نیز میتواند بسیار خطرناک باشد؛ براساس این شرایط، میبایست حداقل مراکزی مجهز در ۴ نقطه تهران ویژه مسمومین احداث شود تا به مردم خدمات ارائه دهند.
افزایش مسمومیتهای الکلی و کاهش سن مسمومین
رضایی با بیان اینکه توجه به مسمومیت الکلی از چند جهت اهمیت دارد، تصریح کرد: مسمومیت الکلی یک موضوع جدید و مختص این روزها نیست. خیابانی که بیمارستان لقمان حکیم در آن قرار دارد پیش از انقلاب اسلامی از مراکز فروش نوشیدنیهای الکلی بوده و به همین دلیل مرکز ارائه خدمات به مسمومین در این خیابان احداث شد.
وی ادامه داد: متاسفانه، مسمویتهای الکلی در چند جهت رو به افزایش است و شاهد مسمومیت در سنین پایین هستیم. مراجعهکنندگان به بیمارستان لقمان به دلیل مسمومیت الکلی از گروههای مختلف هستند. به طور مثال، دانشآموزان مدارس، افراد تحصیلکرده و حتی کارکنان سفارتخانههای کشورهای خارجی به این مرکز درمانی مراجعه میکنند.
این پزشک تأکید کرد: متاسفانه برخی کوری ناشی از مسمومیت الکلی را تجربه میکنند. اینطور نباید گفت که الکل در کشور مصرف نمیشود، بلکه مصرف آن رو به افزایش است.
افزایش مسمومیت مواد مخدر در زنان
رئیس بیمارستان لقمان درباره مسمومیت با مواد مخدر نیز اظهار کرد: متاسفانه، مسمویت ناشی از مصرف مواد مخدر نیز مانند مسمومیت الکلی رو به افزایش است. مسمومیت با مواد مخدر از چند وجه قابل بررسی است. نخست اینکه سن مسمومیت کاهش یافته و همچین شاهد افزایش مسمومیت در میان زنان هستیم.
وی یادآور شد: گسترش مسمومیت ناشی از مواد مخدر در میان زنان و جوانان بسیار اهمیت دارد و میبایست در کانون توجه قرار گیرد. استعمال مواد مخدر در هر شرایطی سبب آسیب رساندن به بدن میشود، اما استفاده از مواد صنعتی و تقلبی از دلایل افزایش مسمومیتهای مواد مخدر است.
اغلب مسمومیتهای دارویی خودخواسته است
رضایی درباره مسمومیتهای دارویی توضیح داد: شاید بتوان گفت که ۹۰ درصد مسمومیتهای دارویی خودخواسته است. همچنین این احتمال وجود دارد که والدین یک دارو را مصرف کنند و فرزند آنها دچار اشتباه سهوی شود و آن دارو را مصرف کند، اما به طور کلی اغلب مسمومیتهای دارویی عمدی است.
وی توضیح داد: مرگ و میر مردان ناشی از مسمومیت دارویی نسبت به زنان بیشتر است. افرادی که مسمومیت دارویی دارند اغلب قرص مصرف کردهاند و قرص برنج کشندهترین آن است و مرگ و میر بالایی دارد. متاسفانه، مرگ و میر ناشی از قرص برنج در مسمومینی که به بیمارستان مراجعه میکنند حدود ۵۰ درصد است و سایر موارد کمتر از یک درصد است.