تفاوت درآمد اعلامی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سال گذشته

بر این اساس اعلام می‌شود در حالی درآمد شهریور امسال صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۲۱۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال مطابق فرمت جدید اعلام شده که این درآمد بر اساس رویه گزارش سال گذشته، ۱۹۵۵۶میلیارد ریال است.

در پی ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تغییر رویه شناسایی درآمد حاصل از سود سهام ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و تغییر فرمت گزارش دهی کدال از اردیبهشت بر این مبنا، درآمد منتشر شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کدال متفاوت با ارقام منتشر شده در گزارش‌های سال گذشته است.

البته اقلام مقایسه‌ای ماه‌های خرداد و تیر و مرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ نیز موید این امر است.