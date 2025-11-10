میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در سومین روز رسمی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، در حال پیگیری است.
زنده از عربستان| صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض دنبال می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سومین روز از رقابت‌های ورزشی در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز،  دوشنبه ۱۹ آبان ماه پیگیری شد.

ششمی کریمی در حرکت یک‌ضرب وزنه‌برداری زنان
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۹:۱۲

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت

ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان کشورمان در حرکت یک‌ضرب موفق به کسب مدال نشد.

مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و ریحانه کریمی ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا نتوانست وزنه ۹۲ کیلوگرمی را مهار کند، اما در دومین تلاش خود با موفقیت وزنه ۹۳ کیلوگرمی را بالای سر برد. کریمی در سومین حرکت نیز با عملکردی بهتر، وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا رکورد خود را در این بخش بهبود بخشد.

در این دسته، یوسف اسلامیات آدبوکولا از نیجریه با مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی در مکان نخست ایستاد و رکورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را زد. جریوس انگرید از بحرین دوم شد و نورای گوگنگور از ترکیه در مکان سوم ایستاد. کریمی هم با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی در مکان ششم ایستاد.

۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۹:۰۰

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت

آراد مهدی‌زاده ملی‌پوش شنای کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه که صبح امروز موفق شد به فینال صعود کند، در این‌ بخش از رقابت‌ها، با ثبت‌ رکورد ۲:۱۹:۵۸ در جایگاه ‌پنجم ایستاد و از مدال باز ماند.

مهدی غلامی و محمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه موفق شدند به فینال برسند که قاسمی بنا به تشخیص مربی و برای حفظ آمادگی در ماده‌های دیگر، از فینال انصراف داد. 

پیروزی راحت والیبال مقابل چاد
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۷:۵۵

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

تیم ملی والیبال ایران چهارمین بازی خود در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پیروزی۳ بر صفر و یک‌طرفه پشت سر گذاشت؛ ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ . 

پیمان اکبری در این بازی به نفرات اصلی‌اش استراحت داد و بیشتر بازیکنان ذخیره را به زمین فرستاد. علی رمضانی، عیسی ناصری، پویا آریاخواه، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی و علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی شروع کننده این دیدار بودند. اکبری احسان دانش‌دوست به عنوان لیبرو به زمین رفت. 

ایران که پیش از این بحرین، قطر و ترکیه را شکست داده است، روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی با عربستان، میزبان بازی‌ها روبه‌‌رو می‌شود. تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و‌ تیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی برای رفتن روی سکو رقابت می‌کنند.

صعود مردان تنیس روی میز به فینال
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۵:۴۹

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران با سرمربیگری جمیل لطف‌الله‌نسبی و متشکل از بنیامین فرجی، سیدمحمد موسوی طاهر و سیدامیرحسین هدایی برابر الجزایر با نتیجه ۸ بر ۵ پیروز شد و به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

در آغاز این دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی طاهر با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۶ و ۹ بر ۱۱ برابر تیم الجزایر پیروز شد. تیم دوبل الجزایر را میهانی امین جلولی و محی‌الدین بلا تشکیل دادند.

سیدامیرحسین هدایی، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، در اولین دیدار بخش انفرادی با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۲ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ مقابل مهدی بولوسا شکست خورد. در بازی دوم انفرادی بنیامین فرجی برابر میهانی امین جلولی با نتیجه قاطع ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۸ پیروز شد تا اوضاع تیم کشورمان بهبود یابد.

سیدامیرحسین هدایی، نماینده کشورمان، در سومین بازی انفرادی مقابل محی‌الدین بلا قرار گرفت و با نتیجه ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۹ بر ۱۱ پیروز شد تا کار به بازی آخر بکشد. سیدمحمد موسوی طاهر در آخرین بازی انفرادی مقابل مهدی بولوسا به پشت میز آمد و با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ در دست اول به پیروزی رسید تا ایران با رسیدن به امتیاز ۸ برنده بازی لقب بگیرد و راهی دیدار فینال شود و از ساعت ۱۹ امروز برای کسب مدال طلا به دیدار تیم قزاقستان برود.

ملی‌پوشان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود با برتری قاطع برابر تیم‌های مالدیو و قطر راهی نیمه نهایی این رقابت‌ها شده بودند.

پرداخت پاداش مدال‌آوران
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۵:۰۰

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

ظهر امروز دوشنبه ۱۹ آبان در دهکده بازی‌های کشورهای اسلامی از سامیار عبدلی اولین طلایی کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی ریاض تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور محمد تابع سرپرست کاروان ایران در ریاض و محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی و اعضای کادر سرپرستی کاروان ایران  انجام شد پاداش نقدی سامیار عبدلی به وی اهدا شد.

سامیار عبدلی شناگر ایران دیروز توانست اولین مدال طلای کاروان ایران را در ماده ۵۰ متر آزاد به دست بیاورد. شایان ذکر است که مبلغ پاداش کمیته ملی المپیک برای مدال طلا، دو میلیارد ریال است. در ادامه این تقدیر از تیم ملی چهار نفره شنا ایران که در ماده ۴ در ۲۰۰ آزاد که توانسته بودند مدال برنز را کسب کنند تقدیر شد.

علی رشیدپور، محمد قاسمی، متین سهران و محمد مهدی غلامی مدال‌آوران تیم ملی شنای ایران در ماده ۴ در ۲۰۰ متر بودند که پاداش ۵۰۰ میلیون ریالی کمیته ملی المپیک را از محمد تابع سرپرست کاروان ایران دریافت کردند.

تنیس روی میز زنان به برنز رسید
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۲:۱۷

زنده از عربستان| صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و از راهیابی به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بازمند تا با کسب مدال برنز به کار خود پایان دهد.

در آغاز این دیدار از مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با نتایج ۱۴ بر ۱۲، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ شکست خورد. تیم دوبل ترکیه را ییلماز آزگ و اژه هاراچ تشکیل دادند.

شیما صفایی ملی‌پوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی یک ست را با نتیجه ۱۱ بر ۴ واگذار کرد اما در ادامه با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ مقابل سیبل آلتین کایا برنده شد. صفایی در مسابقه نخست انفرادی با روحیه مضاعفی کامبک زد و رقیب خود را شکست داد.

در بازی دوم انفرادی نیز ندا شهسواری برابر اژه هاراچ با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۵ شکست خورد و یک ست را با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ با پیروزی پشت سر گذاشت.

ستایش ایلوخانی نماینده کشورمان هم در دست پایانی به مصاف سیبل آلتین کایا رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و در پایان تیم تنیس روی میز بانوان کشورمان ۸ بر ۲ باخت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

صعود دو شناگر به نیمه‌نهایی و فینال
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۱:۳۰

زنده از عربستان| صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور نمایندگان کشورمان بودند که در‌نوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به آب زدند که به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند.

آراد مهدی‌زاده ملی‌پوش کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه بود که موفق شد در بخش اول مسابقات با ثبت رکورد ۲:۲۰:۰۳ ثانیه به فینال صعود کرد.

محمد مهدی غلامی و محمد قاسمی دو شناگر‌ کشورمان بودند که موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۲:۰۵:۰۰ و ۲:۰۵:۳۶ ثانیه را در ماده ۲۰۰ متر پروانه به ثبت برسانند. در‌ نهایت هر دو ورزشکار کشورمان با کسب جایگاه دوم و چهارم به مرحله نهایی رسیدند. قاسمی برای حفظ آمادگی خود در مسابقات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، از حضور در فینال انصراف داد.

گفتنی است؛ عبدلی روز‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را به دست آورد و در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان مشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بازی‌های کشورهای اسلامی شنا تابناک ورزشی کمیته ملی المپیک
