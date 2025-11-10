ششمی کریمی در حرکت یک‌ضرب وزنه‌برداری زنان

ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان کشورمان در حرکت یک‌ضرب موفق به کسب مدال نشد.

مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و ریحانه کریمی ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا نتوانست وزنه ۹۲ کیلوگرمی را مهار کند، اما در دومین تلاش خود با موفقیت وزنه ۹۳ کیلوگرمی را بالای سر برد. کریمی در سومین حرکت نیز با عملکردی بهتر، وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا رکورد خود را در این بخش بهبود بخشد.

در این دسته، یوسف اسلامیات آدبوکولا از نیجریه با مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی در مکان نخست ایستاد و رکورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را زد. جریوس انگرید از بحرین دوم شد و نورای گوگنگور از ترکیه در مکان سوم ایستاد. کریمی هم با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی در مکان ششم ایستاد.