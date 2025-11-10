صعود دو شناگر به نیمه‌نهایی و فینال

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور نمایندگان کشورمان بودند که در‌نوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به آب زدند که به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند.

آراد مهدی‌زاده ملی‌پوش کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه بود که موفق شد در بخش اول مسابقات با ثبت رکورد ۲:۲۰:۰۳ ثانیه به فینال صعود کرد.

محمد مهدی غلامی و محمد قاسمی دو شناگر‌ کشورمان بودند که موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۲:۰۵:۰۰ و ۲:۰۵:۳۶ ثانیه را در ماده ۲۰۰ متر پروانه به ثبت برسانند. در‌ نهایت هر دو ورزشکار کشورمان با کسب جایگاه دوم و چهارم به مرحله نهایی رسیدند. قاسمی برای حفظ آمادگی خود در مسابقات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، از حضور در فینال انصراف داد.

گفتنی است؛ عبدلی روز‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را به دست آورد و در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان مشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.