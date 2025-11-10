رقابتهای ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض دنبال میشود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سومین روز از رقابتهای ورزشی در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، امروز، دوشنبه ۱۹ آبان ماه پیگیری شد.
تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و از راهیابی به فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بازمند تا با کسب مدال برنز به کار خود پایان دهد.
در آغاز این دیدار از مرحله نیمهنهایی رقابتهای تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با نتایج ۱۴ بر ۱۲، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ شکست خورد. تیم دوبل ترکیه را ییلماز آزگ و اژه هاراچ تشکیل دادند.
شیما صفایی ملیپوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی یک ست را با نتیجه ۱۱ بر ۴ واگذار کرد اما در ادامه با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ مقابل سیبل آلتین کایا برنده شد. صفایی در مسابقه نخست انفرادی با روحیه مضاعفی کامبک زد و رقیب خود را شکست داد.
در بازی دوم انفرادی نیز ندا شهسواری برابر اژه هاراچ با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۵ شکست خورد و یک ست را با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ با پیروزی پشت سر گذاشت.
ستایش ایلوخانی نماینده کشورمان هم در دست پایانی به مصاف سیبل آلتین کایا رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و در پایان تیم تنیس روی میز بانوان کشورمان ۸ بر ۲ باخت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.
سامیار عبدلی و سینا غلامپور نمایندگان کشورمان بودند که درنوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به آب زدند که به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمهنهایی شدند.
آراد مهدیزاده ملیپوش کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه بود که موفق شد در بخش اول مسابقات با ثبت رکورد ۲:۲۰:۰۳ ثانیه به فینال صعود کرد.
محمد مهدی غلامی و محمد قاسمی دو شناگر کشورمان بودند که موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۲:۰۵:۰۰ و ۲:۰۵:۳۶ ثانیه را در ماده ۲۰۰ متر پروانه به ثبت برسانند. در نهایت هر دو ورزشکار کشورمان با کسب جایگاه دوم و چهارم به مرحله نهایی رسیدند. قاسمی برای حفظ آمادگی خود در مسابقات روزهای سهشنبه و چهارشنبه، از حضور در فینال انصراف داد.
گفتنی است؛ عبدلی روز گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در ایندوره از مسابقات را به دست آورد و در بخش تیمی نیز ملیپوشان مشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.
سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.