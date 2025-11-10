میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نمره عجیب مجلس به عملکرد دولت پزشکیان!

در نشست امروز مجلس انقلابی که به بررسی عملکرد یک‌ساله دولت پزشکیان با حضور وزرا اختصاص داشت، نمایندگان مجلس در ارزیابی خود، عملکرد اقتصادی دولت را تنها ۳۷ از ۱۰۰ اعلام کردند.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۳۶
| |
1297 بازدید
|
۱۳
نمره عجیب مجلس به عملکرد دولت پزشکیان!

به گزارش تابناک؛ در نشست امروز مجلس انقلابی که به بررسی عملکرد یک‌ساله دولت پزشکیان با حضور وزرا اختصاص داشت، نمایندگان مجلس در ارزیابی خود، عملکرد اقتصادی دولت را تنها ۳۷ از ۱۰۰ اعلام کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس مسعود پزشکیان رئیس جمهور نمره قبولی خبر فوری دولت پزشکیا نمره مردودی
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
پزشکیان فردا به مجلس می‌رود
پزشکیان لایحه مشاغل حساس را از مجلس پس گرفت
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
هوای پایتخت نمره قبولی گرفت
پزشکیان برای دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس می‌رود
پزشکیان: در دبیرستان مردود شد و سربازی رفتم
اعلام افزایش حقوق سال آینده در مجلس
واکنش اعضای هیئت دولت به برکناری وزیر اقتصاد
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
پزشکیان: تعهداتی که مجلس بر گردن دولت‌ها گذاشته با واقعیت‌ها همخوانی ندارد
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
ظریف : از حلقه اول تصمیم سازی‌های دکتر پزشکیان حذف شده‌ام
نامه قالیباف به رئیس جمهور/ ۴ قانون ابلاغ شد
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
قانون حذف نمره مردودی از معدل ارشد لغو شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
5
26
پاسخ
با ارفاق و تک ماده
همین هم زیاده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
خود مجلس نمره اش صفره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
مجلس هم نمره 2 از 100
می آورد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
30
پاسخ
خود این مجلس از 100 نمره 3.7 نمی گیره
فقط حاشیه حاشیه حاشیه، داد و فریاد، .....
پاسخ ها
حسنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
اینجا فقطموضوع نمره دادن به عملکرد اقتصادی دولت است که میتوانست بهتر باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
6
11
پاسخ
37 تاش زیاد بوده
نکته بین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
2
19
پاسخ
همین هم خیلی زیاده. مردم به دولت صفر میدن به مجلس زیر زیر صفر!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
15
پاسخ
این وزیر نیرو پدر ایران رو دراورده چرا استیضاحش نمی کنن؟ چون پایداری چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
7
پاسخ
مجلس خودش نمره اش چنده ؟!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
6
پاسخ
حداقل دولت یک کاری می کند
این مجلس سربار کشور را بگو.
ناشناس
|
Italy
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
2
0
پاسخ
انصافا دولت پزشکیان ۱۰۰ از ۱۰۰ میگیره ولی متاسفانه جهت رو اشتباه رفته
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
2
پاسخ
مجلس : صفر ار صد

دولت : 15 ار 100
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
0
پاسخ
در خصوص مسائل سیاسی و تصویب طرح های خلاف منافع ملی مثل موضوع هسته ای و در خصوص مسائل مربوط به زنان مثل حجاب و عفاف و طرح اخیر مهریه مجلس بدترین عملکرد را دارد حتا صفر هم نمی گیرد .
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۷ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۴ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cQC
tabnak.ir/005cQC