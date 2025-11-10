نمره عجیب مجلس به عملکرد دولت پزشکیان!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u06cc\u06a9\u200c\u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648\u0632\u0631\u0627 \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0627\u0634\u062a\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u062e\u0648\u062f\u060c \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0631\u0627 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06f3\u06f7 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0\u06f0 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.