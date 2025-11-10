میلی صفحه خبر لوگو بالا
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان

مریم آب نیکی
کد خبر: ۱۳۳۹۳۳۵
| |
354 بازدید
|
۶

طرح اصلاح مهریه؛ درمانی که خود به مرض بدل شد

 
خب، بالاخره کلیات طرح جنجالی مهریه در مجلس تصویب شد؛ با همان شعارهای آشنا: «حبس‌زدایی» و «توازن حقوق». اما من، به عنوان یک زن، وقتی جزئیاتش را خواندم، به جای احساس عدالت، یک حس ترس و بی‌پناهی در دلم نشست.
این طرح، به‌جای آن‌که راه‌حل باشد، بیشتر شبیه یک عقب‌گرد بزرگ برای زنان ایران است.
 
مهریه، آخرین سنگر ما
بیایید صادق باشیم. در کشوری که هنوز حق طلاق، حضانت فرزند یا حتی خروج از کشور زن، به اجازه شوهر گره خورده، مهریه تنها تکیه‌گاه ماست.
این چند سکه که گاهی از سر شوخی و تمسخر درباره‌اش حرف می‌زنند، برای خیلی از زنان حکم بیمه زندگی دارد؛ بیمه‌ای برای روز مبادا، وقتی همه چیز فرو می‌پاشد.
و حالا با این طرح جدید، انگار کسی دارد می‌گوید: «این بیمه‌نامه دیگر اعتبار ندارد.»
مرد به زندان نمی‌رود؟ خیلی خب، اما زن هم دیگر امیدی به وصول حقش ندارد.
 
حبس‌زدایی؟ درست. ولی پس ضمانت اجرا چه؟
من هم با زندان رفتن مردی به خاطر ناتوانی مالی مخالفم. زندان که پول تولید نمی‌کند.
اما سؤال ساده‌ای دارم: وقتی تنها ابزار فشار قانون را برمی‌دارید و هیچ جایگزین مؤثری نمی‌گذارید، چه انگیزه‌ای باقی می‌ماند که مهریه پرداخت شود؟
نظارت الکترونیکی؟ یعنی مرد با پابند برود سر کار و حقوقش را دقیق و منظم به زن بدهد؟
ببخشید، اما این بیشتر شبیه شوخی است تا سیاست‌گذاری.
نتیجه روشن است: مرد بی‌مسئولیت، آزادتر از قبل می‌شود و زن، بی‌پناه‌تر از همیشه.
 
و باز همان روایت تکراری: «زن‌ها سوءاستفاده می‌کنند!»
همیشه همین است. به بهانه چند پرونده خاص، حق میلیون‌ها زن را زیر سؤال می‌برند.
در هیچ معامله یا قرارداد اقتصادی دیگری، اگر کسی تخلف کند، نمی‌گویند کل قانون را لغو کنیم! برایش سازوکار می‌گذارند، اصلاحش می‌کنند.
اما وقتی بحث به حقوق زنان می‌رسد، ناگهان همه چیز باید از ریشه حذف شود.
 
پیام خطرناک برای نسل جدید
این طرح چه پیامی برای دختران جوان دارد؟
می‌گوید: «عزیزم، در ازدواج هیچ تضمین مالی نداری. فقط امیدوار باش!»
این حرف، ظاهراً مدرن است، اما در واقع بی‌مسئولیت‌ترین پیام ممکن است.
نتیجه‌اش چیست؟ یا جوان‌ها از ازدواج فاصله می‌گیرند، یا خانواده‌ها به سمت شروط سخت‌تر و ازدواج‌های پرتنش‌تر می‌روند.
چنین تصمیمی، به جای تحکیم خانواده، ریشه‌اش را می‌زند.
 
حرف آخر
به نمایندگان مجلس باید گفت: حبس‌زدایی، بله — اما نه به قیمت حذف آخرین ابزار دفاع زنان.
اگر واقعاً دغدغه عدالت دارید، به جای حذف ضمانت مهریه، بروید سراغ اصلاح قانون طلاق، حضانت و حمایت مالی.
مکانیزم‌های واقعی برای توقیف اموال و درآمد مردان بدهکار ایجاد کنید تا زن مجبور نباشد به زندان مرد دل ببندد.
تا آن زمان، این طرح چیزی نیست جز لغو یک‌طرفه خدمات ضمانت، آن‌هم علیه نیمی از جامعه.
درمانِ درد مهریه، این نیست که بیمار را از نفس بیندازیم.
مهریه قانون مهریه لایحه حمایت از زنان حقوق زنان حبس زدایی طلاق ازدواج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
باربد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
2
1
پاسخ
اصولا شما نمیدونید که مهریه هدفش داشتن تضمین مالی برای زن نیست بلکه هدیه ای برای ابراز علاقه است و حتی نمیدونید حق طلاق نه تنها به راحتی در عقدنامه ها داره به زن داده میشه، بلکه حتی بعد از اون با حضور در محضرخانه ها به راحتی به زن داده میشه. حتی درباره حق حضانت در شرایط جدید اطلاع ندارید گویا. بله، حقوق باید متناسب باشه و نباید اشتغال زن منوط به اجازه شوهر باشه، البته اگر مخارجش به عهده شوهر نیست، و هر تناسب دیگه ای مثل دیه برابر و ارثیه برابر و مخارج زندگی مشترک برابر ...
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
2
پاسخ
میشه از چهار چوب فقه و احادیث خارج شوید و طی یک تحقیق همه جانبه با متخصصین حقوق و جامعه شناسی و روانشناسی و... یک برنامه کامل و جامع در خصوص ازدواج و مهریه و... طراحی و تصویب کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
1
پاسخ
نویسنده میگه پیام این طرح برای دخترها نبود ضمانت مالی در ازدواجه ! اولا : ضمانت مالی، نفقه است نه مهریه و این که ارقام مهریه رو طوری کردید که به نظرتون ضمانت میاد، اشتباه دیگه ایه . ثانیا : پیام این مهریه ها رو برای پسرها شاهدیم که اینه : ازدواج نکن وگرنه گرفتار میشی و شاهدیم که کاهش ازدواج چقدره و افزایش طلاقهای به درخواست زنان دنبال مهریه چقدر، و فریاد پیری جمعیت و میانسالان مجرد و افزایش سن ازدواج و .... رو که بیشترش بعد از شرایط کلی اقتصادی ناشی از اینه که پسرها دیگه حاضر نیستند چنین ریسک بزرگی رو بکنند و دختری رو با مهر بالا شریک زندگی ای کنند که هر وقت خواست با درخواست اون با انگیزه های اقتصادی کل عمرشون رو تباه کنه. اصلا فرضا اشتباه هم میکنند، بالاخر ه نمیخوان ازدواج کنند با این شرایط. تموم شد. با خیلیهاشون به اقتضای کارم صحبت میکنم که جز با مهریه کم حاضر به ازدواج با دختری نیستند و تازه میگن چرا من باید مخارج زندگی رو تامین کنم و اینها همه ناشی از سودجویی هایی که در زمینه مهریه دیدند که تازه باعث پایبندی کمتر خانمها به زندگی با سوداهای مالی شده
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
با سلام.باز هم مجلس اصل مشکل مهریه نامتعارف را حل نکرده و فقط مثل سالهای قبل موقتی بعضی مشکلات را تسکین داد
پیشنهادی دارم جهت از بین بردن معضل مهریه نامتعارف در کشور ،ضمنا در مورد باطل بودن مهریه عندالمطالبه در صورت نبودن مهریه در ابتدای ازدواج و با آگاهی خانواده زن و مرد که این زوج توان پرداخت اجاره خانه هم ندارد این ازدواج باطل است.
برای حل شدن این معضل فقط کافیست در ابتدای ازدواج اولاً محضر از اداره ثبت اموال مرد را استعلام کنند که اگه با مهریه عندالمطالبه همخوانی نداشت ثبت محضری انجام نشود تا مجبور شوند عادلانه ،عاقلانه دینی و بر اساس واقعیت مهریه تعیین شود.
دوماً وقتی هم زن و هم مرد در این کشور زندگی میکنند و افزایش سکه به مسائل خارج از کشور ربط پیدا کرده پس باید برای دادگاه بابت مهریه سکه ای تعریف شود که بعد از ثبت عقد در سال اول به قیمت روز محاسبه شده و در سالهای بعد با شاخص تورم سالانه بانک مرکزی که حقوق کارگران و کارمندان مشخص می‌شود محاسبه شود.
ضمناً از زمان توقیف اموال توسط زن که مرد هیچگونه دخالتی در اموالش دیگر ندارد ،از همان زمان توقیف مهریه محاسبه شود تا مشکل ما عادلانه مثل مشکل من پیش نیاید ،دو سال پیش بابت بیست و پنج سال زندگی مشترک بدهی مهریه من شش میلیارد بوده بخاطر پروسه اداری حدود یک سال بعد بخاطر افزایش سکه شش میلیارد با دادن بیش از نصف تنها منزلم و پاداش بازنشستگی تسویه حساب شده ولی بخاطر افزایش سکه با وجود نبود خانم در زندگی من و فرزندانم حدود هشت میلیارد دیگه به بدهی من اضافه شده و برج ده امثال باید بخاطر آن به دادگاه بروم . این مسئله را اگه پیامبر حضور داشت و می‌شنید متوجه بی نظمی قانونی و بی دینی و بی عدالتی در کشور ما میشد. اللهم عجل لولیک فرج
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
به عنوان یک زن متاهل می‌گم: مهریه برای ما طمع نیست یه جور بیمه احترامه همین که مرد بدونن زن پشتوانه داره، برخوردش محترمانه‌تر میشه. این طرح این تعادل رو به هم می‌زنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
منم کاملا مخالف زندان برای مهریه هستم اما این طرح جایگزین مناسبی ارائه نداده مگه میشه با نظارت الکترونیک؟ واقعا مسخره‌ست! چرا مکانیسم وثیقه و توقیف اموال رو تقویت نمی‌کنن؟ باید بیان و طرح و کامل و شفاف توضیح بدن
