قانون جدید مهریه چیست؟

در پاسخ به پرسش قانون جدید مهریه ۱۴ سکه چیست و قانون اصلاح مهریه کی اجرا میشود باید گفت که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و همچنان قانون ۱۱۰ سکه پا برجا بوده و زوجه می‌تواند مهریه خود را تا ۱۱۰ سکه همراه با پشتوانه قانونی دریافت نموده و نیازی به اثبات تمکن مالی مرد ندارد.
قانون جدید مهریه چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بنابراین، در حال حاضر قانون قبلی که سقف مهریه دارای ضمانت اجرای کیفری را ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین کرده است، همچنان معتبر و قابل اجرا می‌باشد. بر این اساس، زوجه این حق را دارد که برای دریافت مهریه خود تا سقف ۱۱۰ سکه، از این قانون استفاده نماید.

قانون جدید مهریه ۱۴ سکه

در مورد طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، این پیشنهاد تعیین حداقلی برای حمایت کیفری از مهریه است. بر این اساس، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (مانند درخواست حبس) برای الزام به پرداخت مهریه وجود خواهد داشت. این به آن معناست که برای مبالغ بالاتر از این سقف، وصول مهریه تنها از طریق روش‌های حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن خواهد بود.

هدف از پیشنهاد این طرح، کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و کاهش فشار بر سیستم قضایی عنوان شده است. همچنین، تلاش شده تا با جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین و نا متعارف، از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن کاسته شود. این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان برای دریافت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه اجرای آن را تعدیل میکند.

لازم به ذکر است که این طرح با انتقاداتی نیز همراه بوده است. برخی نگران تضعیف حقوق زنان و کاهش امنیت اقتصادی آنان هستند، در حالی که موافقان معتقدند این تغییر میتواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و تعادل بیشتری در حقوق زوجین ایجاد کند. در هر صورت، هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان یک دین قانونی بر عهده مرد باقی خواهد ماند

