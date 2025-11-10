میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«جمشید هاشم‌پور» در کنار «بهروز وثوقی»

تصویری کمتر دیده شده از جمشید هاشم پور را در کنار بهروز وثوقی در سال ۱۳۴۶ و در نمایی از یک فیلم مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۲۵
| |
1156 بازدید
«جمشید هاشم‌پور» در کنار «بهروز وثوقی»

به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از جمشید هاشم پور را در کنار بهروز وثوقی در سال ۱۳۴۶ و در نمایی از یک فیلم مشاهده می‌کنید. (جمشید هاشم پور نفر اول از سمت چپ. بهروز وثوقی نفر اول نشسته روی زمین از سمت راست)

جمشید هاشم پور بازیگر ایرانی است که با نام هنری جمشید آریا شناخته شده است. این هنرمند پیشکسوت کشورمان متولد ۳ فروردین ۱۳۲۳ در تهران است. فیلم سینمایی عقاب‌ها که نقش اصلی این فیلم را با شخصیت سروان تکاور پویا جمشید هاشم‌پور بازی کرد محصول سال ۱۳۶۳ تا مدت‌ها رکورددار پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جمشید هاشم‌پور بهروز وثوقی فیلم
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکانس‌هایی از فیلم ترک عمیق
تست نسل تازه جنگنده روسیه؛ به ایران می‌آید؟
طعنه‌های مهراد جم به دنیا جهانبخت را ببینید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۱ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cQ1
tabnak.ir/005cQ1