به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از جمشید هاشم پور را در کنار بهروز وثوقی در سال ۱۳۴۶ و در نمایی از یک فیلم مشاهده میکنید. (جمشید هاشم پور نفر اول از سمت چپ. بهروز وثوقی نفر اول نشسته روی زمین از سمت راست)
جمشید هاشم پور بازیگر ایرانی است که با نام هنری جمشید آریا شناخته شده است. این هنرمند پیشکسوت کشورمان متولد ۳ فروردین ۱۳۲۳ در تهران است. فیلم سینمایی عقابها که نقش اصلی این فیلم را با شخصیت سروان تکاور پویا جمشید هاشمپور بازی کرد محصول سال ۱۳۶۳ تا مدتها رکورددار پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران بود.