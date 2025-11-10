لواندوفسکی دوباره بارسا را زنده کرد!

مهاجم لهستانی بارسلونا به پیروزی این تیم مقابل سلتاویگو واکنش نشان داد و از وضعیت فعلی‌اش هم ابراز رضایت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روبرت لواندوفسکی که در برتری ۴ بر ۲ شب گذشته (یکشنبه) بارسلونا مقابل سلتاویگو در دیداری خارج از خانه در چارچوب هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا موفق شد هت‌تریک کند و در پایان بازی هم به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، پس از این دیدار گفت: بابت این برد خوشحالیم. بازی در خانه سلتاویگو همیشه برای ما سخت بوده است. برخلاف نیمه اول که خیلی راحت به سلتاویگو اجازه دادیم به دو گل برسد، در نیمه دوم بازی را در کنترل داشتیم.

وی در ادامه افزود: حالا دوباره اختلاف‌مان با رئال مادرید سه امتیاز شد که این برای ما خوب است. حالا می‌توانیم با اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی کنیم. باید بازی‌مان را آنالیز کنیم تا ببینیم روی چه مواردی می‌توانیم پیشرفت کنیم. ما در کار‌های دفاعی به اندازه کافی خوب نیستیم، اما پس از بازی‌های ملی پیش رو، خیلی بهتر بازی خواهیم کرد. این زمان بسیار ایده‌آلی برای تغییر برخی موارد و پیشرفت است.

لواندوفسکی ۳۷ ساله که در این بازی ۹۸ دقیقه (با احتساب وقت‌های تلف‌شده) برای بارسلونا بازی کرد، در بخش پایانی صحبت‌هایش اظهار داشت: هانسی فلیک در نیمه دوم به من گفت که می‌خواهی از ترکیب بیرون بیایی و کمی استراحت کنی که من به او گفتم حالم خوب است و می‌خواهم ادامه دهم. من به تازگی از مصدومیتم برگشته‌ام و در این بازی به لحاظ بدنی حس خیلی خوبی داشتم.

مهاجم لهستانی بارسلونا که این فصل دو بار آسیب دیده و همین باعث شده است تا پنج بازی تیمش را از دست بدهد، تا به اینجای فصل در مجموع در ۱۲ بازی برای کاتالان‌ها به میدان رفته که حاصلش هفت گل زده بوده است.