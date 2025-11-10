میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پذیره‌نویسی صندوق شاخصی هم‌وزن «همسنگ» مفید آغاز شد

پذیره‌نویسی صندوق شاخصی هم‌وزن «همسنگ» مفید از امروز، دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد. این صندوق از نوع ETF) قابل معامله در بورس (است و با هدف دستیابی به بازدهی مشابه شاخص کل هم‌وزن بورس تهران راه‌اندازی شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۰۶
| |
3 بازدید

پذیره‌نویسی صندوق شاخصی هم‌وزن «همسنگ» مفید آغاز شد

شاخص هم‌وزن، به هر یک از شرکت‌های بورسی بدون توجه به اندازه یا ارزش بازارشان وزن مساوی اختصاص می‌دهد و از این طریق تصویری واقع‌بینانه‌تر و متوازن‌تر از عملکرد کلی بازار سرمایه ارائه می‌کند.

شرکت در پذیره‌نویسی «همسنگ» در همه سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه امکان‌پذیر است و از طریق سامانه‌های مفید، بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه معاملاتی انجام می‌شود. برای شرکت در این پذیره‌نویسی می‌توانید نماد «همسنگ» را در یکی از سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه از جمله «ایزی‌تریدر» و همچنین «مفید اپ» (بخش صندوق‌های مفید) جست‌وجو کنید.

صندوق هم‌وزن «همسنگ» برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که تمایل دارند از رشد متوازن کل بازار بهره‌مند شوند و اثرگذاری شرکت‌های بزرگ بر بازدهی سبد خود را کاهش دهند. همچنین، در دوره‌هایی که سهام شرکت‌های کوچک‌تر عملکرد بهتری دارند، صندوق‌های هم‌وزن معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل دارند.

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره صندوق سرمایه‌گذاری «همسنگ» مفید به صفحه اختصاصی این صندوق مراجعه کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صندوق مفید همسنگ صفحه اختصاصی مفید
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۰ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cPi
tabnak.ir/005cPi