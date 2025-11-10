شاخص هموزن، به هر یک از شرکتهای بورسی بدون توجه به اندازه یا ارزش بازارشان وزن مساوی اختصاص میدهد و از این طریق تصویری واقعبینانهتر و متوازنتر از عملکرد کلی بازار سرمایه ارائه میکند.
شرکت در پذیرهنویسی «همسنگ» در همه سامانههای معاملاتی بازار سرمایه امکانپذیر است و از طریق سامانههای مفید، بدون پرداخت هیچگونه هزینه معاملاتی انجام میشود. برای شرکت در این پذیرهنویسی میتوانید نماد «همسنگ» را در یکی از سامانههای معاملاتی بازار سرمایه از جمله «ایزیتریدر» و همچنین «مفید اپ» (بخش صندوقهای مفید) جستوجو کنید.
صندوق هموزن «همسنگ» برای سرمایهگذارانی مناسب است که تمایل دارند از رشد متوازن کل بازار بهرهمند شوند و اثرگذاری شرکتهای بزرگ بر بازدهی سبد خود را کاهش دهند. همچنین، در دورههایی که سهام شرکتهای کوچکتر عملکرد بهتری دارند، صندوقهای هموزن معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل دارند.
سرمایهگذاران بازار سرمایه میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره صندوق سرمایهگذاری «همسنگ» مفید به صفحه اختصاصی این صندوق مراجعه کنند.