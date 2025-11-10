میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پهلوی کوتاه آمد: من دیگر توان ندارم

در شرایطی که ایران پس از گذراندن جنگ ۱۲روزه تحمیلی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، به سمت تقویت قدرت دفاعی و امنیت داخلی خود گام برمی‌دارد، کنش‌های اخیر فاندبگیران براندازی نشان‌دهنده افزایش تلاش‌ها برای ایجاد آشوب به‌عنوان بستر تحمیل جنگی دیگر است.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۹۵
| |
1299 بازدید
|
۱
پهلوی کوتاه آمد: من دیگر توان ندارم

در این چهارچوب ادعای قریب‌الوقوع بودن حمله نظامی مجدد اسرائیل به ایران، بخشی از یک سناریویی است که هدف آن برهم زدن امنیت روانی جامعه، ایجاد نگرانی گسترده و در نهایت افزایش نارضایتی‌ها برای هدایت فضای کشور به سمت شکل‌گیری آشوب‌های خیابانی است.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ این هماهنگی نشان می‌دهد اپوزیسیون خارج‌نشین به‌طورکامل همگام با اسرائیل بسیج شده‌اند تا با فراهم کردن زمینه آشوب داخلی، بستر لازم برای تهاجم نظامی خارجی را مهیا کرده و هم‌زمان دولت‌های غربی از جمله آمریکا را ترغیب به تکرار تهاجمات نظامی علیه ایران کنند؛ اما واقعیت امر این است که اولاً این گروه‌ها فاقد بدنه اجتماعی واقعی در داخل ایران هستند و ثانیاً ایده‌هایشان برای براندازی، تکرار مسیرهای آزموده‌شده سابق است که در نهایت به ناکامی منجر شده و در عوض قدرت دفاعی ایران را به تصویر کشید. 

20 سال تربیت رضا پهلوی توسط بی‌بی

یکی از نقاط ضعف اصلی اپوزیسیون خارج‌نشین، عدم برخورداری از حمایت مردمی در داخل ایران است. روزنامه لوموند فرانسه در مطلبی مفصل که روز یکشنبه هفته گذشته منتشر کرده، به طور دقیق به این مسئله پرداخته و تأکید کرده که بر خلاف تبلیغات سیاسی، داده خاصی وجود ندارد که سلطنت‌طلبان در ایران حامیان قابل توجهی داشته باشند. این روزنامه، رضا پهلوی را محصول سیاست‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل توصیف کرده که بدون هیچ پایگاه اجتماعی واقعی در ایران، صرفاً با تبلیغات شبکه‌های اجتماعی زنده نگه داشته شده است. لوموند تصریح می‌کند که پهلوی نه نماد دموکراسی، بلکه پلی برای بازگشت سلطه بیگانه خواهد بود. 

لوموند در بخشی با عنوان «کمپین نفوذ اسرائیل» تأکید می‌کند که در ایران هیچ داده قابل اعتمادی درباره میزان محبوبیت واقعی رضا پهلوی وجود ندارد. این روزنامه در مورد ادعای بدنه‌اجتماعی‌داشتن رضا پهلوی می‌نویسد: «اطرافیانش برای اثبات محبوبیت به تعداد بازدیدها و لایک‌های شبکه‌های اجتماعی استناد می‌کنند، اما در دوران دیپ‌فیک و ربات‌های اینترنتی، این معیارها چندان قابل اتکا نیستند. برخی دیپلمات‌های اروپایی، به‌ویژه در فرانسه، رضا پهلوی را مهره‌ای در بازی اطلاعاتی اسرائیل برای بی‌ثبات‌سازی تهران می‌دانند.» این روزنامه به نقل از یکی از اعضای خانواده سلطنتی سابق ایران می‌نویسد: «حدود بیست سال پیش، مأموران اسرائیلی از او خواسته بودند برای هدایت «ضدانقلاب» همکاری کند.»

علاوه بر این، لوموند به تلاش‌های ناکام پهلوی برای دیدار با مقامات اروپایی اشاره کرده و می‌گوید او در سال ۲۰۲۵ در سفرهایش به اروپا تلاش کرد با چهره‌های سیاسی دیدار کند؛ اما دولت فرانسه، دیدار با وزیر کشور وقت، برونو ریتایو را لغو کرد تا از بحران دیپلماتیک جلوگیری کند. حمایت پهلوی از کشتار مردم ایران توسط رژیم صهیونیستی نیز حتی بخشی از هواداران سلطنت‌طلب را شوکه کرده است. عکس پهلوی در کنار نخست‌وزیر اسرائیل که بمباران صدها غیرنظامی ایرانی را بدون همدردی توجیه می‌کند، نمونه‌ای واضح از تناقضات ایران دوستی او است. 

در مورد پراکندگی اپوزیسیون ایرانی، آندریاس کریگ، استاد مطالعات خاورمیانه در کالج کینگز لندن می‌گوید: «رضا پهلوی هیچ شانسی ندارد. اپوزیسیون ایران پراکنده و چنددسته است. او نه کاریزماتیک است، نه چهره‌ای وحدت‌بخش. اشتباهات زیادی مرتکب می‌شود، از جمله دیدار با اسرائیل.» 

اعتراف رضا پهلوی به کند ذهنی و شکست خود

رضا پهلوی در یک گفت‌وگوی تصویری، شکست ایده براندازی در ادامه جنگ ۱۲ روزه و عدم توانایی‌اش در جمع‌آوری بدنه اجتماعی را به سن خود نسبت داده و گفته: «هرچه زمان بیشتر می‌گذرد آدم مغزش کندتر کار می‌کند. بالاخره سن است. من ۶۵ سالم شده است. در چنین شرایطی توقع داشتید من که خارج از ایران هستم از طریق چه معجزه‌ای بتوانم این کار را انجام دهم.» این توجیهات نشان‌دهنده عمق ناتوانی او در بسیج نیروهای داخلی است. پهلوی در ادامه اعتراف می‌کند که پس از براندازی، منافع اسرائیل را تأمین خواهد کرد و می‌گوید: «اسرائیل از همه بهتر درک کرده است که ایران متفاوت چه اهمیتی برای منافع آن‌ها خواهد داشت.» او همچنین از آمریکا می‌خواهد رهبری علیه ایران را به دست گیرد: «آمریکا الان این فرصت را دارد تا نظام‌هایی را که در مقابل ایران کوتاه آمده و دنبال دادوستد و مماشات بودند رهبری کند. یک رهبریتی در دنیای غرب بود که شکست هیتلر و فروپاشی شوروی رخ داد.»

پهلوی بار دیگر داستان شکست‌خورده جنگ ۱۲‌روزه را به عنوان نسخه براندازی روی میز ترامپ و نتانیاهو قرار داده و آن را فرصتی می‌داند که شاید برخلاف گذشته منجر به پیروزی براندازان شود. این اظهارات نه‌تنها اعتراف به شکست‌های پیشین است، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای تکرار سناریوهای ناکام با امید به حمایت خارجی است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پهلوی اپوزیسیون جنگ ۱۲ روزه اسرائیل رژیم صهیونیستی خبر فوری جنگ دوباره خستگی رضا پهلوی
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی هدایای مردم به نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه + عکس
پروفسور میلانی: وطن فروشی شاخ و دم ندارد!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
زن اسرائیلی که پشت رضا پهلوی است، کیست؟
مسعود بهنود: رضا پهلوی اندازه گاو نمی‌فهمد!
نمایش عجیب طرفداران رضا پهلوی
اسرائیل باز هم به غزه حمله خواهد کرد
مسابقه گروه‌های اپوزیسیون برای تجزیه ایران!
واکنش کیهان به متن مشترک رضاپهلوی، علی‌کریمی و...
نگاه تحلیلگران: حمله قریب‌الوقوع یا جنگ روانی؟
اسرائیل برای آتش‌بس با ایران به التماس افتاد
طائب: نسل جوان آمریکا مقابل اسرائیل موضع گرفت
اعترافی پنهان در مستند «پرویز ثابتی» درباره رضا پهلوی
افشاگری X پهلوی را مجبور به عقب‌نشینی کرد!
آیا اسرائیل و آمریکا به دنبال ماجراجویی جدید هستند؟!
ماجرای توهم تازه رضا پهلوی چیست؟
حمله زیباکلام به رضا پهلوی و مصی علینژاد
تصویر رضا پهلوی با کلاه ویژه یهودی‌ها در اسرائیل!
لیونی خواستار برکناری نتانیاهو شد
گزارش روزنامه همشهری از وکالت دادن براندازان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
0
پاسخ
تکیت به اجنبی کار دستت داد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۰ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cPX
tabnak.ir/005cPX