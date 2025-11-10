۱۹/آبان/۱۴۰۴
Monday 10 November 2025
۰۱:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
623
623
بازدید
پ
عکس: مقایسه حجم برف کوهها در آبان ۱۳۹۳ و آبان ۱۴۰۴
تصویری مقایسهای از حجم برف رشته کوه البرز در آبان ۱۳۹۳ و آبان ۱۴۰۴ منتشر شده است.
کد خبر:
۱۳۳۹۲۷۰
تاریخ انتشار:
۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰
10 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۹۲۷۰
|
۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰
10 November 2025
|
623
بازدید
623
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
رشته کوه البرز
دماوند
قله دماوند
کم بارشی
فصل پاییز
خشکسالی
مقایسه
بارش برف
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویتسنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعهنویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایستهها
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتشار اسامی ۱۹ سد تقریبا خالی کشور
سد کرج به حجم مُرده رسید
چرا باران نمیبارد
علت عجیب کمبارشی از نظر نماینده مجلس!
آیا «ابردزدی» از ایران واقعیت دارد؟
عکس: پنجرهای به گذشته؛ دماوند باشکوه
توضیح وزیر نیرو درباره قطعی شبانه آب
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
عکس: قزل اوزن؛ آیینهی بحران آب ایران
اعلام رسمی وضعیت قرمز ذخایر آبی تهران
زمستان کمبارشی پاییز را جبران میکند؟
قله بدون برف دماوند از زاویه ای متفاوت
عکس غم انگیز از قله دماوند
وضعیت کوههای تهران در مقایسه با سال گذشته
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
آیفون ۱۷ پرو چند؟
عکس: مقایسه حجم برف کوهها در آبان ۱۳۹۳ و آبان ۱۴۰۴
وزارت کشور جلوی سوء استفاده انجمن اوتیسم را بگیرد/ فعالیت انجمنهای متخلف باید متوقف شود
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خامفروشی و سودی که از مرزها بیرون میرود
شیخحسین و آقای مکارم مشتری پدرم بودند/هادی غفاری به مردم اهواز قول اعزام ۲ هزار کماندو داد
عکس: پزشکیان در حضور قلعه نویی پا به توپ شد!
اعلام محدودیتهای ۴۸ ساعته در تهران
بهروز وثوقی با یک چهره تازه به سینما بازگشت! + عکس
کراساوور؛ پلی بین خودروهای سواری و شاسیبلند
حماس جسد گولدن را به صورت مشروط تحویل داد
مدیر بیبیسی استعفا کرد
روسیه یک منطقه در زاپروژیا را تصرف کرد
آتش بازی منچسترسیتی مقابل لیورپول
عکس یادگاری پزشکیان با دختران تیم فوتبال ایران
واکنش به انتشار تصاویری به نام تونلهای موشکی
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال میشود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچکس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهادههای دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آنکه برود، ادا درمیآورد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هستهای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایتهای موشکی و هستهای ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
اسرائیل رئیسی را ترور کرد و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
(۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا
(۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
(۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
(۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حقالتدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد
(۹۵ نظر)
بازنشستهای که در اسنپ کار میکند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید
(۶۷ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد
(۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیتها کوتاهی کردیم!
(۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
(۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
(۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمیگردیم» را ببینید
(۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
(۵۲ نظر)
با پایگاههای بسیج تبریز و اردبیل، باکو را میگیریم!
(۴۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
(۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید
(۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cP8
tabnak.ir/005cP8
کپی شد