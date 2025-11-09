عکس: پزشکیان در حضور قلعه نویی پا به توپ شد!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0648 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u06af\u0648 \u0646\u0634\u0633\u062a.\u00a0\n\n