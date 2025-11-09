بهروز وثوقی با یک چهره تازه به سینما بازگشت! + عکس

به گزارش تابناک، سلام سینما نوشت: بهروز وثوقی، بازیگر اسطورهای و چهره ماندگار سینمای قبل از انقلاب، با انتشار استوریای در صفحه شخصیاش، از فیلم «شاهنقش» به کارگردانی شاهد احمدلو حمایت کرد. این فیلم که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده، روایت طنزآمیزی از زندگی یک هنرور عاشق سینماست که شیفته شخصیت و بازیهای بهروز وثوقی است.
در این استوری، وثوقی بخشی از صحبتهای بهرنگ علوی، بازیگر نقش اصلی فیلم را بازنشر کرده بود؛ جایی که علوی در نشست خبری فیلم گفته بود: «من انگشت کوچک این هنرمند هم نمیشوم، اما خوشحالم که به خاطر این مقایسه، نام استاد بهروز وثوقی در این جشنواره مطرح میشود».
فیلم «شاهنقش» با محوریت شخصیت «ناصر عشقی»، هنروری قدیمی و کتکخور سینما، تلاش میکند با نگاهی طنز و نوستالژیک، عشق به سینما و ستایش نسل طلایی بازیگری را به تصویر بکشد. کارگردان فیلم نیز در نشست رسانهای تأکید کرده بود که شخصیت اصلی فیلم، با الهام از تیپ، استایل و دیالوگگویی بهروز وثوقی طراحی شده است.
حمایت مستقیم وثوقی از این فیلم، نهتنها برای عوامل «شاهنقش» دلگرمکننده بود، بلکه بازتابی گسترده در فضای مجازی داشت و بار دیگر نام این بازیگر محبوب را در میان نسل جدید سینما دوستان مطرح کرد. این اتفاق، نوعی ادای احترام متقابل میان نسلهای مختلف سینما تلقی شد؛ از بازیگری که سالهاست در تبعید به سر میبرد، تا فیلمسازی که با عشق به همان دوران، اثری خلق کرده است.