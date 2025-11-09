به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «بیبیسی» یا همان بنگاه خبرپراکنی بریتانیا طی چند روز اخیر درگیر موجی از اتهامات مبنی بر عدم رعایت بیطرفی سیاسی در گزارشهای خود از جمله پوشش جنگ غزه و جنایاتهای رژیم صهیونیستی و همچنین ویرایش مغرضانه بخشی از سخنان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بوده است.
بنا بر این گزارش، «تیم دیوی» رئیس تلویزیون بیبیسی با اشاره به «فشار شخصی و حرفهای» در بحبوحه انتقادات فزاینده در موارد مربوطه استعفای خود را اعلام کرد و در یادداشت خداحافظی خود به کارکنان نوشت: «بیبیسی بینقص نیست و ما باید همیشه شفاف، صریح و پاسخگو باشیم.»
این رسوایی بر ادعاهایی مبنی بر دستکاری فیلم سخنرانی دونالد ترامپ توسط برنامه پانورامای بیبیسی متمرکز است تا به نظر برسد که او در جریان نقض قانون ساختمان کنگره در ۶ ژانویه، از هوادارانش خواسته است «به شدت بجنگند».
روزنامه تلگراف پیشتر نوشت که این برنامه کلیپهای گمراهکنندهای اضافه کرده و هشدارهای داخلی در مورد نقض استانداردها را نادیده گرفته است.
دونالد ترامپ در این مستند به هوادارانش میگوید که «ما به سمت کنگره خواهیم رفت» و اینکه آنها «به شدت خواهند جنگید»؛ نظری که او در بخش دیگری از سخنرانی خود بیان کرده بود.