آتش بازی منچسترسیتی مقابل لیورپول

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در حساس‌ترین بازی هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس از ساعت ۲۰ دو تیم منچسترسیتی و لیورپول انگلیس در ورزشگاه اتحاد به مصاف یکدیگر رفتند.

مامارداشویلی سنگربان گرجستانی که به اشتباه منچسترسیتی را صاحب ضربه پنالتی کرد در دقیقه ۱۳ با مهار پنالتی هالند اشتباه خود را جبران کرد.

دقیقه ۲۹ هالند پنالتی از دست رفته را جبران کرد و با یک ضربه سر تماشایی موفق شد دروازه لیورپول را باز کند.

دقیقه ۳۷ ویرجیل فن‌دایک با ضربه سر دروازه منچسترسیتی را باز کرد اما با توجه به اینکه رابرتسون جلوی دید دوناروما را گرفته بود و در موقعیت آفساید قرار داشت داور گل را مردود کرد.

درحالی که می‌رفت نیمه نخست با برتری یک بر صفر سیتیزن‌ها تمام شود نیکو با یک شلیک تماشایی دروازه لیورپول را باز کرد تا اختلاف به عدد ۲ برسد.

دقیقه ۶۳ جرمی دکو با شوت تماشایی برای سومین بار دروازه لیورپول را باز کرد تا در پایان این بازی با نتیجه ۳ بر صفر سیتیزن‌ها تمام شد.

منچسترسیتی با این پیروزی ۲۲ امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت و لیورپول نیز با ۱۸ امتیاز به رده هشتم جدول سقوط کرد.