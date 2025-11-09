تلاش نتانیاهو برای بازگرداندن جسد «الی کوهن» از سوریه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه گفت: طی جنگ غزه ۲۵۵ اسرائیلی به اسارت گرفته شدند که ما ۲۵۰ تن از آنها را بازگرداندیم. قرار است بعد از ظهر امروز جسد هدار گولدن، افسر اسرائیلی کشته شده در غزه را تحویل بگیریم.

پیش از این گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد: جسد هدار گولدن، افسر اسرائیلی را که بعد از ظهر دیروز در تونلی در اردوگاه یبنا در شهر رفح، جنوب نوار غزه پیدا شد، تحویل خواهیم داد. دشمن باید بداند که تسلیم شدن و خود را به دشمن سپردن در قاموس گردان‌های القسام وجود ندارد.

نتانیاهو گفت: ما باید اکنون بسیار بیشتر از زمان قبل از جنگ هفت اکتبر ۲۰۲۳، از منطقه الجلیل در شمال اراضی اشغالی حمایت کنیم.

بنا بر این گزارش، نتانیاهو گفت رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن جسد «الی کوهن» جاسوس اسرائیلی اعدام شده در سوریه تلاش می‌کند.