دستگیری خانم دکتر قلابی حین عمل لیپوساکشن در منزل!

با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر درمان و پیگیری کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فردی که با ادعای دروغین داشتن مدرک پزشکی، اقدام به انجام اعمال زیبایی تهاجمی از جمله لیپوساکشن در منازل بیماران می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز این فرد فاقد هرگونه صلاحیت حرفه‌ای یا مجوز رسمی بوده و در طی ماه‌های گذشته با شیوه‌ای سیار و به ‌همراه مقادیر قابل توجهی دارو، مواد بی‌حسی و تجهیزات تزریقی به منازل بیماران مراجعه کرده و تحت عنوان انجام عمل‌های زیبایی، مبالغ قابل توجهی را دریافت می‌کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این باره گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی بازرسان حوزه نظارت بر درمان، این فرد با هماهنگی مقام قضایی و در حضور عوامل نیروی انتظامی در یکی از نقاط شهر شیراز شناسایی و بازداشت شد.

امین نیاکان افزود: در بازرسی از تجهیزات همراه این پزشک قلابی، انواع داروهای بدون مجوز و داروهای تزریقی مورد استفاده در اعمال زیبایی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ماهیت غیرپزشکی و مخاطره‌آمیز چنین اقداماتی، تأکید کرد: انجام اعمال تهاجمی مانند لیپوساکشن تنها در مراکز درمانی مجاز و با حضور پزشکان دارای پروانه معتبر امکان‌پذیر است و هرگونه دخالت افراد فاقد صلاحیت می‌تواند آسیب‌های جدی جسمی و جانی برای بیماران به‌دنبال داشته باشد.

بنا بر این گزارش، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شهروندان خواست در بهره‌مندی از خدمات زیبایی، صرفاً به پزشکان دارای پروانه معتبر و مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه‌های ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند.

استان فارس شیراز پزشک قلابی لیپوساکشن عمل جراحی مداخلات پزشکی فاقد صلاحیت
