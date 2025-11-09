میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

صعود تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران به نیمه نهایی / مدال ملی پوشان قطعی شد

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با پیروزی ۸ بر یک مقابل عربستان میزبان این رقابت ها به نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت و کسب مدال را حتمی کرد.
صعود تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران به نیمه نهایی / مدال ملی پوشان قطعی شد

به گزارش تابناک، در آغاز این مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی موفق شد با نتایج ۱۱–۴، ۷–۱۱، ۱۱–۹ تیم عربستان را شکست دهد. عبدالعزیز بوشلیبی و سالم السووایلم تیم دوبل عربستان را تشکیل دادند.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست، دست اول را با نتیجه ۱۱– ۹ برد، در دو دست بعدی هم با نتایج ۱۲–۱۰ و ۱۲– ۱۰  برابر علی کدراوی به پیروزی رسید هدایی در دست اول از داور کارت زرد گرفت.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر عبدالعزیز بوشلیبی درخشید و با نتایج ۱۱–۷، ۱۱–۶ و ۱۱–۶ پیروزی نهایی را برای ایران رقم زد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر عربستان به برتری برسند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران، فردا برای صعود به فینال به مصاف تیم الجزایر می رود.

