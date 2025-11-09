میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه پرسپولیس درباره رای اصلاحیه کمیته استیناف

در روزهای اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات عجیب و غیرمنطقی علیه باشگاه پرسپولیس گرفته شد، از احضار هم‌زمان هفت بازیکن تیم به کمیته انضباطی تا تغییر ناگهانی احکام قضایی پس از ۲۱۶ روز!
کد خبر: ۱۳۳۹۲۴۱
| |
3 بازدید
بیانیه پرسپولیس درباره رای اصلاحیه کمیته استیناف

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس؛ اصلاح رای کمیته استیناف باعث شد تا با شگاه پرسپولیس بیانیه ای را در این خصوص صادر کند.

در این بیانیه آمده است:
پرسپولیس، نامی بزرگ و ستونی استوار در فوتبال ایران است؛ باشگاهی که همیشه در خط مقدم افتخار و قانون‌مداری ایستاده و به‌رغم تمام فشارها، مسیر حرفه‌ای خود را با قدرت ادامه داده است

در روزهای اخیر، مجموعه‌ای از تصمیمات عجیب و غیرمنطقی علیه باشگاه پرسپولیس گرفته شده است؛ تصمیم‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را تصادفی دانست. از احضار هم‌زمان هفت بازیکن تیم به کمیته انضباطی گرفته تا تغییر ناگهانی احکام قضایی صادرشده، تنها چند ساعت پس از قرعه‌کشی و مشخص شدن دیدار با تراکتور، آن‌ هم به بهانه «اشتباه تایپی» و بعد از ۲۱۶ روز!

این روند، این ذهنیت را به وجود می‌آورد که جریاناتی مشخص به‌دنبال ایجاد التهاب و برهم‌زدن تمرکز پرسپولیس هستند.

باشگاه پرسپولیس اعلام می‌کند که در چارچوب قانون، همکاری لازم را برای ارائه توضیحات و احترام به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خواهد داشت؛ اما نه به این معنا که این مسیری که در برابر پرسپولیس و هوادارانش در پیش گرفته قبول دارد.‌ در عین حال این انتظار وجود دارد عدالت، وحدت رویه و رفتار برابر با تمام باشگاه‌ها در مسایل مشابه وجود داشته باشد.

در فضای فعلی برخوردهای دسته‌جمعی و تغییر در احکام قضایی، چهره فوتبال را از مسیر عدالت دور می‌کند و پیام نگران‌کننده‌ای برای میلیون‌ها هوادار پرسپولیس و فوتبال ایران خواهد داشت. سوال اینجاست اگر قرعه بازی جام حذفی پرسپولیس با تیم تراکتور اتفاق نمی افتاد کمیته استیناف تصمیمی برای اصلاح حکم نداشت؟

پرسپولیس در مسیر قانون حرکت می‌کند، اما اجازه نخواهد داد شأن و آرامش باشگاه و هواداران خدشه‌دار شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان بی‌اعتمادی میان باشگاه‌ها و هواداران به ارکان فدراسیون شکل گرفته، دود آن به چشم فوتبال ملی و تیم ملی رفته است. امروز نیز معتقدیم اگر روند غیر طبیعی فعلی ادامه پیدا کند، همان بحران بی‌اعتمادی دوباره تکرار خواهد شد.

در آستانه بازی‌های مهم ملی و فصل منتهی به جام جهانی، انتظار می‌رود مدیران فدراسیون فوتبال با تدبیر و انصاف، اجازه ندهند تصمیم‌های نادرست و رفتارهای جانبدارانه، اتحاد فوتبال ایران را از بین ببرد.
پرسپولیس با قدرت، قانون‌مداری و احترام به هوادارانش ادامه می‌دهد، اما در برابر فشار و بی‌عدالتی، سکوت نخواهد کرد.

