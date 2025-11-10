این ۸ مورد را بدون پشیمانی دور بیندازید

به گزارش تابناک؛ ۸ دسته از وسایل، از کابلهای اضافی گرفته تا محصولات آرایشی منقضی و خاطرات منفی، وجود دارند که هرگز از دور انداختنشان پشیمان نخواهید شد.
به نقل از ساوترن لیوینگ، اگرچه جدا شدن از برخی وسایل خانگی میتواند دشوار باشد، اما در بلندمدت به شما کمک میکند خانهای کاربردیتر، منظمتر و زیباتر داشته باشید. در ادامه، لیندزی و چند متخصص دیگر حوزه سازماندهی فضا در جنوب آمریکا، هشت دسته از اقلام را معرفی میکنند که با خیال راحت میتوانید از خانه خود دور کنید.
کابلها و شارژرهای اضافی
اگر هنوز کابلها و شارژرهایی را نگه داشتهاید که برای وسایلی هستند که دیگر ندارید، آنها را دور بیندازید. نگه داشتن وسایلی فقط برای حالت «شاید روزی نیاز شود» ارزش ایجاد شلوغی را ندارد. علاوه بر این، اگر در آینده وسیلهای را دوباره بخرید، به احتمال زیاد همراه آن یک کابل شارژ جدید ارائه خواهد شد.
همچنین، شارژرهایی که نمیدانید دقیقاً به چه چیزی تعلق دارند نیز باید دور ریخته شوند. اگر نمیدانید برای چه چیزی است، احتمالاً هیچگاه به آن نیاز پیدا نخواهید کرد و پاکسازی آنها، پیدا کردن کابلهای درست را بسیار آسانتر میکند.
دفترچه راهنمای وسایل برقی
ممکن است وسایل خانگی خود را همراه با دفترچه راهنمایشان نگه داشته باشید تا در صورت بروز مشکل بتوانید از آن استفاده کنید، اما نیازی به این کار نیست، زیرا هر راهنمایی که لازم باشد را میتوان در یوتیوب یا گوگل پیدا کرد.
ظروف نگهداری غذا بدون درپوش
نگه داشتن تنها چیزهایی که واقعاً استفاده میکنید، باعث میشود آشپزخانه شما منظمتر و کاربردیتر به نظر برسد. این یعنی باید ظروفی که درپوششان گم شده یا آسیب دیده است را دور بیندازید. این وسایل تنها فضای ارزشمند را اشغال کرده و باعث سردرگمی میشوند.
ابزارهای آشپزخانه بدون استفاده
هر ابزار آشپزخانهای که دیگر استفاده نمیکنید را دور بیندازید. واقعیت این است که اگر تا کنون از آن استفاده نکردهاید، احتمالاً دیگر هیچگاه هم استفاده نخواهید کرد. رهایش کنید و فضای ارزشمند روی کانتر آشپزخانه خود را بازگردانید.
متخصصان برای افرادی که نمیتوانند به راحتی از این وسایل دل بکنند، پیشنهاد میکند به خود ۳۰ روز فرصت بدهند تا آنها را امتحان کنند و در صورت عدم استفاده، زمان خداحافظی فرا رسیده است.
داروهای تاریخ گذشته
داروها تاریخ انقضا دارند، بنابراین باید هر دارویی که منقضی شده است را دور بریزید، چرا که دیگر اثربخش نیستند. البته این کار کمی پیچیدهتر از انداختن ساده آنها در سطل زباله است.
اگر روی بطری دستورالعمل ذکر شده است که دارو را دور اندازید، میتوانید قرصها را در کیسه زیپلاک همراه با مادهای نامطبوع مانند تفاله قهوه یا خاک گربه گذاشت و سپس در سطل زباله خانگی دور ریخت.
محصولات آرایشی منقضی
در هنگام مرتب کردن کمد دارو و کشوهای حمام، محصولات آرایشی خود را نیز بررسی کنید. بهترین نشانهها برای تشخیص این که محصول دیگر کارآمد نیست، بافت و بوی آن است. اگر محصول بوی نامطبوع یا بافت غیرعادی دارد، احتمالاً اثربخشی خود را از دست داده و حتی ممکن است آسیبزا باشد. آنها را دور بریزید، هرگز پشیمان نخواهید شد.
مدارک و قبوض قدیمی
حتی در عصر دیجیتال، هنوز هم با حجم زیادی از کاغذها و نامهها مواجه هستیم. اغلب کاغذها به دلیل اینکه نمیخواهیم با آنها برخورد کنیم، روی هم انباشته میشوند و این چرخه ادامه مییابد. بهتر است مدارک ضروری را دیجیتال کنید و نسخههای فیزیکی را دور بریزید.
وسایلی مرتبط با خاطرات منفی
اگر دیدن یک شیء خاص در خانه باعث ایجاد حس منفی در شما میشود، زمان آن فرا رسیده که برای همیشه از آن جدا شوید. یکی از رضایتبخشترین کارها، رهایی از وسایلی است که با احساسات یا خاطرات منفی همراهند. چه هدیهای از کسی باشد که ترجیح میدهید فراموش کنید، چه لباسهایی که دیگر باعث احساس اعتماد به نفس نمیشوند یا خاطرات گذشتهای که از آن عبور کردهاید، این اشیاء تنها فضای فیزیکی و احساسی شما را اشغال میکنند.
با رعایت این اصول، نه تنها خانه شما منظمتر و کاربردیتر میشود، بلکه فضای ذهنی شما نیز سبکتر و آرامتر خواهد شد. دور ریختن وسایل بیمصرف و خاطرات منفی، فرصت ایجاد محیطی مثبت و انگیزشی را فراهم میکند و باعث میشود انرژی و تمرکز بیشتری در زندگی روزمره داشته باشید.