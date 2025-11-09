به گزارش تابناک، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص نحوه میزبانی عربستان از ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی اظهار داشت: از ۱۶ آبان مسابقات به صورت رسمی آغاز شد البته از سه روز قبل رقابتهای رشتههای تیمی آغاز شده بود. مسابقات در حال برگزاری است و عملکرد به ویژه در والیبال پسران و فوتسال خوب بوده و باید ببینیم در روزهای آینده چه پیش میآید.
وی در خصوص میزبانی عربستان از این دوره از رقابتها گفت: میزبانی متوسطی را شاهد هستیم؛ نه خیلی خوب و نه خیلی بد بوده است. شاید هر چه به سمت جلو برویم شرایط بهتر شود؛ کما اینکه مشکلاتی در دهکده وجود داشت که عمده آن برطرف شده است.
دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: ۵۷ کشور اسلامی طی ۱۶-۱۷ روز رقابت میکنند و هدف اصلی این بازیها، همبستگی کشورهای اسلامی است. یکی از اتفاقات خوبی که در کنگره رخ داد، این بود که کمیتهای برای حمایت از ورزشکاران فلسطینی ایجاد شود که اتفاق مبارکی بود. فضای دوستی و همدلی اسلامی حتی بر رقابت ورزشی غلبه دارد.
وی در خصوص عقد تفاهمنامهای بینالمللی در حاشیه این بازیها عنوان داشت: روز گذشته با روسای کمیتههای ملی المپیک دو کشور اندونزی و پاکستان بهصورت مجزا دیدار داشتیم و دو تفاهمنامه همکاری که از قبل صحبت آن شده بود، به امضا رسید و در ذیل آن در توسعه همکاری در زمینههای آموزشی، مسابقات، کمپ مشترک و تبادل مربی کار خواهیم کرد. از این فرصت به خوبی استفاده و زمینه همکاری بیشتر با این کشورها فراهم شد.
دبیر کل کمیته ملی المپیک درباره پیشنهاد میزبانی ایران، مالزی و ازبکستان برای دوره آتی این بازیها تصریح کرد: در کنگره روز گذشته میزبانی به رای گذاشته نشد به واسطه اینکه نگاه رقابتی نیست و تاکید بر دوستی و همکاری کشورها است، عملا رایگیری و رقابتی شکل نگرفت و کمیته برگزاری مسابقات در بیانیهای که در کنگره قرائت کرد و با اشاره دبیر کل ISSA اعلام شد هر سه کشور شرایط میزبانی را دارند و از نظر زیر ساخت و مدیریت میتوانند دو رویداد را برگزار کنند. اما در نهایت اعلام کردند چون باید تنها یک انتخاب داشته باشند، مالزی انتخاب شد. به پیشنهاد رییس کمیته ملی المپیک سودان، قرار شد ایران در صورت بروز مشکل در مسیر میزبانی برای مالزی بهعنوان کشور ذخیره باشد.