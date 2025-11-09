سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد

به گزارش تابناک، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله فینال، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد با زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.
این اولین مدال طلای کاروان سفیران اقتدار در این دوره از رقابتها و همچنین اولین نشان طلای شنای ایران در تاریخ بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
سامیار در مرحله نیمهنهابی ۲۲ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه و در مرحله مقدماتی زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه را به ثبت رسانده بود.
در این ماده، ۴۶ شناگر رقابت کردند.