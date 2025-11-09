سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد

سامیار عبدلی، شناگر ملی‌پوش ایران، به‌عنوان نفر اول به ماده ۵۰ متر آزاد در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دست پیدا کرد تا اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ این بازی‌ها به ثبت برسد.

به گزارش تابناک، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله فینال، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد با زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.

این اولین مدال طلای کاروان سفیران اقتدار در این دوره از رقابت‌ها و همچنین اولین نشان طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است.

سامیار در مرحله نیمه‌نهابی ۲۲ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه و در مرحله مقدماتی زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه را به ثبت رسانده بود.

در این ماده، ۴۶ شناگر رقابت کردند.