میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد

سامیار عبدلی، شناگر ملی‌پوش ایران، به‌عنوان نفر اول به ماده ۵۰ متر آزاد در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دست پیدا کرد تا اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ این بازی‌ها به ثبت برسد.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۲۶
| |
311 بازدید
سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد

به گزارش تابناک، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله فینال، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد با زمان  ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به مقام  اول و مدال  طلا رسید.

این اولین مدال طلای کاروان سفیران اقتدار در این دوره از رقابت‌ها و همچنین اولین نشان طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است.

سامیار در مرحله نیمه‌نهابی ۲۲ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه و در مرحله مقدماتی  زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه را به ثبت رسانده بود.

در این ماده، ۴۶ شناگر رقابت کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان ایران مسابقات ورزشی مسابقات شنا سامیار عبدلی مدال طلا
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شه‌بخش دومین برنز ایران را به نام خود زد
مالزی بدون رای‌گیری به میزبانی رسید
مدال برنز مریم بربط اولین مدال کاروان ایران
فوتسال ایران به فینال صعود کرد
تیم سابر ایران مقابل روسیه شکست خورد
زنده از عربستان| کسب یک طلا و ۲ برنز برای کاروان ایران/ فوتسال به فینال رسید
ایران و ازبکستان ذخیره میزبانی مالزی شدند
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
پیروزی‌های نمایندگان کوراش ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cOQ
tabnak.ir/005cOQ