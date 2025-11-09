میلی صفحه خبر لوگو بالا
مسمومیت دانش‌آموزان دختر مدرسه ابتدایی در مشهد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد گفت: در پی آتش‌سوزی ناشی از نقص فنی آبگرمکن دیواری در آبدارخانه مدرسه دخترانه مرضیه، ۱۵ دانش‌آموز پایه دوم ابتدایی دچار دودگرفتگی و برای بررسی وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شدند.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۲۴
| |
2 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مجید باستانی، رییس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد اظهار کرد: این حادثه امروز رخ داد و پس از وقوع آن و تماس مدیر مدرسه با اورژانس ۱۱۵، دانش‌آموزان برای انجام معاینات و اطمینان از سلامت کامل به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: به گفته تکنسین‌های اورژانس، بیشتر دانش‌آموزان دچار استرس و اضطراب شده بودند و علائم جسمی حاد نداشتند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد ادامه داد: با وقوع این حادثه، آموزش حضوری در نوبت عصر مدرسه تعطیل و آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال شد.

باستانی گفت: بر اساس اعلام بیمارستان، تمامی دانش‌آموزان در سلامت کامل به سر می‌برند و تا ساعت ۱۷ از بیمارستان مرخص شدند.

وی افزود: علت وقوع حادثه و جزییات نقص فنی آبگرمکن توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

