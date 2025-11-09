پاسخ رئیس سازمان محیط زیست به نماینده مجلس

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نماینده تهران در مجلس که ادعا کرده بود انصاری برای سفر کاری به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول کرده است، خواست برای بررسی اسناد این سفر به سازمان محیط زیست بیاید.

به گزارش تابناک، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«از حساسیت آقای ثابتی درباره هزینه کرد دولت متشکرم عددی که میفرمایند برآورد اولیه شامل راه اندازی پاویون و کل هیئت اعزامی بود و سقف هزینه مصوب ۱۵ میلیارد تومان ولی با توجه به کاهش نفرات هزینه کرد کمتر از این رقم است.

از ایشان دعوت میکنم جهت بررسی اسناد به سازمان تشریف بیاورند.»

وی با انتشار متن دیگری نیز لینک یک خبر را منتشر کرد که پیش‌تر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده و در بعضی خبرگزاری‌ها نیز بازنشر شده بود.

«درباره هزینه‌ کرد سفر به #کاپ۳۰ جهت اطلاع و شفاف سازی

حضور در کاپ ۳۰ با حداقل هزینه و نفرات انجام شده/نامه منتشر شده مربوط به برآورد اولیه هزینه‌هاست»

به گزارش ایسنا، امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، امروز (۱۸ آبان) در جلسه علنی مجلس ضمن بیان تذکر شفاهی با بیان اینکه مشکل کشور کمبود پول نیست و مدیریت بد، ولخرجی و بریز و بپاش‌ها است، ادعا کرد شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست برای سفر کاری به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول از سازمان برنامه و بودجه کرده است و گفت: «آخر مگر می‌خواهید برزیل را بخرید و برگردانید، چند نفر هستید و می خواهید چه کار کنید؟»