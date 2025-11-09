بلوجونیور بانکی برای ۷ تا ۱۸ سالههاست. با اپلیکیشن و کارت بلوجونیور بچهها میتوانند تجربههایی مالی مستقل داشته باشند؛ برای مثال با کارت خود خرید کنند، پاداش و پول توجیبی بگیرند و بخشی از پول خود را در قلکهای دیجیتال پسانداز کنند. بلوجونیور از طریق دو اپلیکیشن متفاوت، یکی برای فرزند و یک برای والد قابل استفاده است اما به تازگی کاربران والد میتوانند با اپلیکیشن بلو برای فرزندان خود حساب باز کنند و به کارهای مالی آنها نظارت داشته باشند.
کاربر والد برای اینکه برای فرزندان خود در بلوجونیور حساب باز کند ابتدا لازم است خودش حساب بلو داشته باشد و در مرحله بعد با دانلود و نصب اپلیکیشن بلوجونیور، میتواند بر حساب فرزند خود در بلوجونیور نظارت داشته باشد. اما با نصب یا بهروزرسانی نسخه جدید اپلیکیشن بلو حالا این امکان فراهم شده تا کاربر والد از طریق اپلیکیشن بلو هم برای فرزندان خود حساب باز کند یا به حساب فرزندان خود در بلوجونیور نظارت داشته و امور مالی فرزندان خود را بررسی کند. برای باز کردن حساب یا نظارت بر حساب فرزند خود در بلوجونیور کافی است اپلیکیشن بلو را باز و بهروزرسانی کنید، از قسمت فروشگاه روی آیکن «جونیور» کلیک کنید و حساب فرزندان خود را وارد کنید.
اپلیکیشن بلوجونیور برای فرزند به گونهای طراحی شده که امکان تراکنش، پسانداز یا دریافت پول توجیبی را فراهم میکند اما برای کاربر والد طراحی متفاوتی را ارائه میدهد، والد میتواند لیست فرزندان و امور مالی آنها را ببیند و مدیریت کند و نقش نظارتی داشته باشد. این ساختار گاهی اوقات برای والدین به دلیل نیاز به جابجایی بین دو محیط نرمافزاری – بلو و بلوجونیور - کمی زمانبر و پیچیده به نظر میرسید.
کاربران والد با بهروزرسانی اپلیکیشن بلو به اطلاعات کارت و حساب فرزند خود دسترسی دارند، میتوانند برای فرزندان پول واریز کنند، تراکنشهای فرزندان را مشاهده کنند، کارت فرزندان را فعال یا غیرفعال کنند، خرید اینترنتی فرزندان را قفل کنند، رمز کارت فرزند را تغییر دهند یا در صورت فراموشی آن را بازیابی کنند، رمز ورود به اپلیکیشن بلوجونیور فرزندان را تغییر دهند و همچنین شماره تلفن فرزندان را تغییر دهند. در حال حاضر انجام فعالیتهای دیگر مثل پول تو جیبی، قلک، تعریف فعالیت و پاداش از طریق اپلیکیشن بلوجونیور برای کاربران والد وجود دارد.
بلوجونیور همچنان به هدف اصلی خود یعنی آموزش سواد و استقلال مالی به فرزندان پایبند است و فرزندان میتوانند از طریق کارت و اپلیکیشن بلوجونیور در محیط کاربری مخصوص به خود، کارهای مالی مستقل را تجربه کنند. تجربه کاربری دوستداشتنی یکی از اولویتهای اصلی بلو است و این تغییر با هدف بهبود تجربه کاربریِ کاربران والد و ارائه خدمات مالی به صورت یکپارچه انجام شده است. تمرکز اصلی این بهروزرسانی بر سادهسازی و دسترسی سریع به ابزارهای کنترل کاربران والد است. بلو قصد دارد با درک نیازهای روزمره کاربران در هر سنی، ابزاری جامع برای انجام امور مالی باشد و بلوجونیور یکی از مهمترین خدمات بلو در ایجاد این اکوسیستم مالی است.