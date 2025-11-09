میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض 

فوتسال ایران به فینال صعود کرد

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی ۴ بر ۲مقابل ازبکستان در مرحله نیم‌نهایی به یک قدمی طلای بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض رسید. 
کد خبر: ۱۳۳۹۲۱۲
| |
750 بازدید
فوتسال ایران به فینال صعود کرد

به گزارش تابناک، بازی با برتری ازبک‌ها شروع شد، با گلی که سادی‌یف شاهخدجان دقیقه سوم بازی زد اما ۲دقیقه بعد مسعود یوسف جبران کرد و بازی را به تساوی کشاند. 

ایران در ادامه نیمه اول موقعیت‌هاس خوبی برای برتری داشت که از دست رفتند تا سهم هر تیم از این نیمه فقط یک گل باشد. 

نیمه‌دوم متفاوت از نیمه‌اول بود. با اینکه تا دقیقه نهم دروازه‌ها باز نشده بودند اما در عرض ۴ دقیقه ۴گل زده شد که سهم ایران ۳ گل بود. ابتدا سالار آقاپور ایران را پیش انداخت، ۲ دقیقه بعد اکبر عثمان دوباره همه چیز را برابر کرد اما ۲ گل مسلم اولادقبا و علی خلیل‌وند ایران را پیش انداخت و به فینال نزدیک‌تر کرد.

ایران در حالی مقابل ازبکستان قرار گرفت که در مرحله مقدماتی با ۵امتیاز در رده دوم گروه دوم بود و حریف با ۲امتیاز بیشتر صدرنشین گروه دوم. حریف ایران در بازی بعدی امروز  عربستان و مراکش مشخص می‌شود. 

تیم ملی ایران در مرحله گروهی با مراکش و افغانستان مساوی کرده و تاجیکستان را شکست داده بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان ایران فوتسال
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدال برنز مریم بربط اولین مدال کاروان ایران
زنده از عربستان| کسب اولین مدال ایران در جودو/ دو شناگر ایران در نیمه‌نهایی/ پیروزی زنان پینگ‌پنگ‌باز
تیم سابر ایران مقابل روسیه شکست خورد
۲۳ بازیکن به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند
اشکالات میزبانی ایران در حال رفع شدن است
والیبال زنان ایران به ترکیه باخت
دومین نماینده بوکس بانوان ایران ناکام ماند
پیروزی اولین نماینده کوراش ایران
ديدار رئيس ايپس با رئيس كميته المپيك ايران
پیروزی قاطع سروقامتان ایران مقابل قطر
پیروزی‌های نمایندگان کوراش ایران
ایران و ازبکستان ذخیره میزبانی مالزی شدند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cOC
tabnak.ir/005cOC