فوتسال ایران به فینال صعود کرد

به گزارش تابناک، بازی با برتری ازبکها شروع شد، با گلی که سادییف شاهخدجان دقیقه سوم بازی زد اما ۲دقیقه بعد مسعود یوسف جبران کرد و بازی را به تساوی کشاند.
ایران در ادامه نیمه اول موقعیتهاس خوبی برای برتری داشت که از دست رفتند تا سهم هر تیم از این نیمه فقط یک گل باشد.
نیمهدوم متفاوت از نیمهاول بود. با اینکه تا دقیقه نهم دروازهها باز نشده بودند اما در عرض ۴ دقیقه ۴گل زده شد که سهم ایران ۳ گل بود. ابتدا سالار آقاپور ایران را پیش انداخت، ۲ دقیقه بعد اکبر عثمان دوباره همه چیز را برابر کرد اما ۲ گل مسلم اولادقبا و علی خلیلوند ایران را پیش انداخت و به فینال نزدیکتر کرد.
ایران در حالی مقابل ازبکستان قرار گرفت که در مرحله مقدماتی با ۵امتیاز در رده دوم گروه دوم بود و حریف با ۲امتیاز بیشتر صدرنشین گروه دوم. حریف ایران در بازی بعدی امروز عربستان و مراکش مشخص میشود.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی با مراکش و افغانستان مساوی کرده و تاجیکستان را شکست داده بود.