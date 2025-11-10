هفته گذشته نرگس محمدی (بازیگر سریال ستایش) مهمان امیرحسین قیاسی بود. برنامهای که با طنز خاص مجری و سادگی و بیآلایشی نرگس محمدی، توانست نظر بینندگان فراوانی را به خود جلب کند و بیش از ۱.۳ میلیون بازدید داشته باشد.
به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ نرگس محمدی در صحبتهایش از زندگی شخصیاش گفت، چگونه در نوجوانی با ویدئوی شوی گوگوش گیر ماموران افتاده و با التماس خواسته تا رهایش کنند و به آنها قول یک کپی از این شو را داده است، زمانی که در میان جذابترین مردان ایران او از بین شهاب حسینی و علی اوجی، همسرش را برگزید، یا وقتی اصرار مجری برای شکرآب کردن رابطه بین او و همسرش را به خاطر عکس گرفتن با جورجینا بیمحل گذاشت و چند طنز دیگر، از لحظات ماندگار تمام برنامههای امیرحسین قیاسی تاکنون بوده است.
اما در این میان افرادی بودند که نسبت به نوع رفتار نرگس محمدی انتقاد داشتند و این خلقیات او را از نظر مردان مطلوب یک زن دانستهاند.
انتقادات از این توئیت آغاز شد، زمانی که کاربری به نام (Ysna) که با گشتی در صفحه توئیترش مشخص است رفتار فمنیستی دارد، درباره نرگس محمدی نوشت: طنز نرگس محمدی طنز مورد تایید جامعه برای زنهاست. طنزی که بنظر میاد ناشی از خنگی و بیخیالی زنه و نه ذکاوت و تیزبینی.
«یادداشتهای بیمخاطب» این نوع نگرش به زنها را یک نوع تبلیغ منفی تلقی کرد: حتی طرفداریتون از زن ها هم ضد زنه واینو متوجه نیستین. بنده خدا خوش انرژیه. بیخیال.
«تفکر نقاد» متفاوت از بقیه به نرگس محمدی پرداخت: نرگس محمدی تیز هوش ترین و تیز بین ترین مهمان امیر حسین قیاسی تاکنون بوده است. کسی که لایه های رفتاری و گفتاری او را در این مصاحبه نتونه تشخیص بده ناشی از خنگی خودشه.
کاربری به نام (Mehras) با انتقاد از (Ysna) نوشت: از نظر اینا هر زنی که یبس نباشه خنگ و ضد زنه.
«نسیم» اما پای فریبا نادری را به ماجرا باز کرد: نظر نامحبوم اینه که طنز فریبا نادری خیلی هوشمندانه تر بود اصلا با نرگس محمدی قابل مقایسه نبود. صد البته که خانمای خیلی با مزه تر از فریبا نادری هم داریم.
کاربری به نام (NoOne ) سادگی نرگس محمدی را لازمه طنز دانست: از زمان باستر کیتون و چارلی چاپلین تا همین امروز سادگی یا به قول شما خنگی مهمترین عنصر طنز رسانه تصویری بوده. ربطش به زن و مرد چیه؟
در این میان کاربری به نام (Wuxian) از زننده توئیت اصلی حمایت کرد: دقیقا و اینکه زن باید بیاد از شوهرش تعریف کنه بگه بهترینه، کلا شوخی های سطحی رو میپسندید و زن باید نانازی و گوگولی باشه براتون.
«هیچ» هم این رفتار را لازمه زندگی دانست: یک حقیقت دوست نداشتنی؛ زن و مرد اگر در زندگی همینگونه نباشند، زندگی ابتر و دم بریده است!
کاربری به نام (golak) از رویکردهای زنانه انتقاد کرد: شما خیلی فمنیست تشریف داری بفهم زن ها هم حق دارن هر رویکردی که دلشون میخواد نسبت به زندگی داشته باشن! نیاز نیست همه همیشه اماده به جنگ و تیز باشن اگه هم نباشن بشن خنگ یا پیک می! وا
کاربری به نام (Rivan) اصلا پرداختن به این موضوع را بیارزش دانست: اکثر کمدین و ارتیستای ایرانی محتوایی میسازن که حتی ارزش یبار دیدن هم نداره نمی دونم چرا بهشون توجه می کنید و از اون عجیب تر تحلیل می کنید
«ایوا» از دو رویکرد متفاوت نسبت به مهمانان زن برنامه قیاسی انتقاد کرد: یه سریا میگن نرگس محمدی خوبه، یه سریا میگن فریبا نادری! همین سیاه و سفیدی، یه ضعف فکری بزرگ بین ما ایرانیهاست. چرا یا این یا اون هستین؟ چرا میانه ندارین؟ اگه نرگس خنگ رو نمیپسندی، دلیل نمیشه فریبا خدا باشه! افراط و تفریطن این دوتا! بین این دوتا میشه یه زن قوی و شوخ پیدا کرد!