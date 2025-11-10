هفته گذشته نرگس محمدی (بازیگر سریال ستایش) مهمان امیرحسین قیاسی بود. برنامه‌ای که با طنز خاص مجری و سادگی و بی‌آلایشی نرگس محمدی، توانست نظر بینندگان فراوانی را به خود جلب کند و بیش از ۱.۳ میلیون بازدید داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ نرگس محمدی در صحبت‌هایش از زندگی شخصی‌اش گفت، چگونه در نوجوانی با ویدئوی شوی گوگوش گیر ماموران افتاده و با التماس خواسته تا رهایش کنند و به آنها قول یک کپی از این شو را داده است، زمانی که در میان جذاب‌ترین مردان ایران او از بین شهاب حسینی و علی اوجی، همسرش را برگزید، یا وقتی اصرار مجری برای شکرآب کردن رابطه بین او و همسرش را به خاطر عکس گرفتن با جورجینا بی‌محل گذاشت و چند طنز دیگر، از لحظات ماندگار تمام برنامه‌های امیرحسین قیاسی تاکنون بوده است.

اما در این میان افرادی بودند که نسبت به نوع رفتار نرگس محمدی انتقاد داشتند و این خلقیات او را از نظر مردان مطلوب یک زن دانسته‌اند.

انتقادات از این توئیت آغاز شد، زمانی که کاربری به نام (Ysna) که با گشتی در صفحه توئیترش مشخص است رفتار فمنیستی دارد، درباره نرگس محمدی نوشت: طنز نرگس محمدی طنز مورد تایید جامعه برای زن‌هاست. طنزی که بنظر میاد ناشی از خنگی و بیخیالی زنه و نه ذکاوت و تیزبینی.