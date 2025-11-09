مدال برنز مریم بربط اولین مدال کاروان ایران

به گزارش تابناک؛ مریم بربط جودوکار وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان توانست اولین مدال کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی کسب کند.
وی امروز در دیدار سوم خود که برای مدال برنز میجنگید توانست جودوکار کامرونی را شکست دهد و مدال برنز را برای ایران به دست آورد.
بربط در اولین بازی خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رودر روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و شکست خورد، اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.
بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازیها همبستگی کشورهای اسلامی بود.
پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابتها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.
روز گذشته هم سمیرا خاکخواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.
لازم به ذکر است که مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل شهر ریاض عربستان برگزار میشود.