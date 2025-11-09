میلی صفحه خبر لوگو بالا
۲۳ بازیکن به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

فهرست ۲۳ نفره تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌ها اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۹۵
| |
175 بازدید

۲۳ بازیکن به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

به گزارش تابناک به  نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فهرست نهایی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر مشخص شد:

دروازه‌بان‌ها

بردیا دری، ابوالفضل حسینی و مرتضی تدینی

مدافعان

محمدعلی رهنما، پویا اسمی، محمد بی‌نیاز، سام گلگون، عباس رفیع، علی اصغرزاده، امیرماهان افروزیان و مبین امیری

هافبک‌ها

ماهان بهشتی، امیرمحمد حسینی، پویا جعفری، امیرحسین امیرحسین حاج علی اکبری، محمدطا‌ها کاویانی و یاسان جعفری

مهاجمان

امیرمحمد افراسیابی، امیرطا‌ها محمدی مهر، امیرحسین طایفه، جعفر اسدی، امیررضا ولی پور و محمد قاسمی

شاگردان ارمغان احمدی باید ساعت ۱۸ فردا (دوشنبه) خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند و پس از برگزاری اردوی آماده سازی عازم هند شوند.

برنامه دیدار‌های تیم ملی نوجوانان در گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال در شهر احمد آباد هند به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

بازیکن تیم ملی نوجوانان ایران جام ملت‌ها
