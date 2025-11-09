به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ زویا امامی که همسر کاظم هژیر آزاد بازیگر قدیمی سینما و تئاتر است، ۱۵ آبان ماه به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت.
مراسم خاکسپاری روز ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در بهشت زهرا قطعه ۳۷، ردیف ۲۴۶ شماره ۴۰ برگزار میشود.
گفته میشود زویا امامی در کنار فرزندش که به دلیل کرونا از دنیا رفت به خاک سپرده میشود.
مراسم ترحیم این هنرمند صرف امور خیریه میشود.
او در سال ۱۳۳۴ در تهران متولد شد و از نوجوانی به هنر بازیگری علاقهمند بود و در تابستان ۱۳۴۸ برای فراگیری بازیگری به هنرکده آزاد هنرپیشگی آناهیتا رفت. امامی زیر نظر استاد مصطفی اسکویی آموزش دید و با فراگیری شیوه معروف استانیسلافسکی، فعالیت خود را در صحنه تئاتر آغاز کرد.
بازی در سریالهای «وکلای جوان»، «پشت کنکوری»، «پردهنشین»، «آسمان همیشه ابری نیست» و «هشت بهشت» از دیگر کارهای این هنرمند در تلویزیون محسوب میشود.