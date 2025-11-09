ديدار رئيس ايپس با رئيس كميته المپيك ايران

به گزارش تابناک، در حاشيه مجمع عمومي بازي‌هاي همبستگي كشورهاي اسلامي در رياض عربستان، هي دون جانگ رئيس ايپس آسيا و نايب رئيس انجمن جهاني ورزشي نويسان AIPS و دكتر احمدي عضو هيأت رئيسه انجمن جهاني و رئيس انجمن ايران با محمود خسروي وفا و دكتر علي نژاد رئيس و دبيركل كميته ملي المپيك ايران ديدار و گفتگو كردند.

هي دون جانگ با اشاره به جايگاه ايران در ايپس آسيا و انجمن جهاني، ضمن قدرداني از حمايت هاي كميته ملي المپيك از رسانه ها و روزنامه نگاران ورزشي، بر آمادگي ايپس آسيا در جهت تعامل و همكاري هرچه بيشتر با ايران تأكيد كرد.

همزمان با برگزاری این بازی‌ها و به دعوت وزارت ورزش عربستان، رئیس و دبیرکل ایپس آسیا، رئیس و دبیرکل ایپس آفریقا، ‌به همراه تعدادی از اعضای هیأت رییسه ایپس و نمایندگانی از انجمن های کشورهای آسیایی و آفریقایی در این بازی‌ها حضور دارند.