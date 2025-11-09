دستگیری عوامل کشتار غیرمجاز الاغ + عکس دلخراش

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، جلوخانی، مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، شب گذشته در یک رستوران متروکه واقع در جاده قزوین–رشت، پدر و پسر در حال ذبح غیرمجاز حیوان بودند که با حضور به‌موقع مأموران دامپزشکی شهرستان قزوین و نیرو‌های فراجا، در محل دستگیر شدند.



وی افزود: در حال حاضر دو نفر شامل پدر و یکی از پسران بازداشت شده‌اند و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلف آنان در حال تنظیم است.



جلوخانی با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت گوشت مصرفی شهروندان گفت: مردم باید هنگام خرید گوشت قرمز، به برچسب دامپزشکی درج‌شده روی لاشه توجه کنند. این لیبل شامل اطلاعات مهمی از جمله محل کشتارگاه، زمان کشتار، تاریخ تولید و انقضا، و جنسیت دام است که تضمین‌کننده سلامت و اصالت گوشت است.



وی هشدار داد: تهیه گوشت از مراکز غیرمجاز و خارج از نظارت دامپزشکی می‌تواند زمینه‌ساز تقلب و تهدید سلامت عمومی باشد.