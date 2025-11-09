میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سلیمی: دوست داشتیم پیام‌آور شادی باشیم

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری کشور گفت: دوست داشتیم پیام‌آور شادی باشیم اما نشد. برنامه‌ریزی ما موفقیت در ناگویا و کسب سهمیه المپیک است.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۷۶
| |
480 بازدید
سلیمی: دوست داشتیم پیام‌آور شادی باشیم

به گزارش تابناک، بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان، پس از پایان رقابت حافظ قشقایی در وزن ۶۵ کیلوگرم گفت: با سلام و ارادت خدمت شما و همه مردم شریف ایران باید عرض کنم ما قبل از این‌که وارد دهکده هم بشویم برنامه‌ریزی‌مان بیشتر از یک‌ضرب روی مدال‌های دو ضرب و مجموع بود، اما متاسفانه هم وزنه ۱۷۰ و هم ۱۷۱ را از دست دادیم و نتوانستیم به مدال دست پیدا کنیم.

سلیمی افزود: آسیا در وزنه‌برداری بسیار قدرتمند است به‌خصوص کشورهایی مانند ازبکستان، قزاقستان. یکسری کشورها مانند بحرین هم از قهرمانان جهان از کشورهای دیگر در ترکیب خود استفاده می‌کنند. در مجموع مدال گرفتن و طلا گرفتن سخت است  ولی تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم و همه شرایط برمی‌گردد به وزنه‌هایی که زده می‌شود و یا وزنه‌هایی که می‌افتد تعیین کننده است.

سلیمی ادامه داد: قطعا تلاش می‌کنیم در مسابقات ناگویا و المپیک لس‌آنجلس بهترین نتایج را داشته باشیم. بچه‌های ما جوان هستند و شرایط بدنی خیلی خوبی دارند. میانگین سنی نفرات ما در مسابقات جهانی زیر ۲۲ سال بود و بچه‌ها نشان دادند می‌توانند رقابت کنند و فقط باید یک مقدار میدان را در اختیارشان قرار دهیم تا تجربه کسب کنند و ما هدف‌گذاری‌مان کسب عناوین خیلی خوب در بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک لس‌آنجلس است. ما از سال آینده مسابقات کسب سهمیه‌مان شروع می‌شود و امیدوارم تمرکز ویژه‌ای روی این مسابقات داشته باشیم. ان‌شاءالله بتوانیم مسیر کسب سهمیه تا المپیک را به‌طور خیلی خوب و احسن طی کنیم تا هم در ناگویا موفق باشیم و هم کسب سهمیه.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در پایان گفت: دوست داشتیم امروز اولین مدال را به دست بیاوریم، دوست داشتیم پیام‌آور شادی باشیم برای مردم ولی نشد اما ان‌شاءالله در روزهای آینده جبران کنیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزنه برداری بهداد سلیمی سرمربی وزنه برداران مسابقات آسیایی
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
می‌توان درباره حضور ایران در پیمان دفاعی پاکستان و عربستان گفت‌و‌گو کرد/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین طلای کاروان جوانان ایران به وزنه‌برداری رسید
بهداد سلیمی: مسئولیت سخت و بزرگی را پذیرفته ام
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cNc
tabnak.ir/005cNc