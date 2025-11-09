به گزارش تابناک، بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان، پس از پایان رقابت حافظ قشقایی در وزن ۶۵ کیلوگرم گفت: با سلام و ارادت خدمت شما و همه مردم شریف ایران باید عرض کنم ما قبل از اینکه وارد دهکده هم بشویم برنامهریزیمان بیشتر از یکضرب روی مدالهای دو ضرب و مجموع بود، اما متاسفانه هم وزنه ۱۷۰ و هم ۱۷۱ را از دست دادیم و نتوانستیم به مدال دست پیدا کنیم.
سلیمی افزود: آسیا در وزنهبرداری بسیار قدرتمند است بهخصوص کشورهایی مانند ازبکستان، قزاقستان. یکسری کشورها مانند بحرین هم از قهرمانان جهان از کشورهای دیگر در ترکیب خود استفاده میکنند. در مجموع مدال گرفتن و طلا گرفتن سخت است ولی تمام تلاش خودمان را میکنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم و همه شرایط برمیگردد به وزنههایی که زده میشود و یا وزنههایی که میافتد تعیین کننده است.
سلیمی ادامه داد: قطعا تلاش میکنیم در مسابقات ناگویا و المپیک لسآنجلس بهترین نتایج را داشته باشیم. بچههای ما جوان هستند و شرایط بدنی خیلی خوبی دارند. میانگین سنی نفرات ما در مسابقات جهانی زیر ۲۲ سال بود و بچهها نشان دادند میتوانند رقابت کنند و فقط باید یک مقدار میدان را در اختیارشان قرار دهیم تا تجربه کسب کنند و ما هدفگذاریمان کسب عناوین خیلی خوب در بازیهای آسیایی ناگویا و المپیک لسآنجلس است. ما از سال آینده مسابقات کسب سهمیهمان شروع میشود و امیدوارم تمرکز ویژهای روی این مسابقات داشته باشیم. انشاءالله بتوانیم مسیر کسب سهمیه تا المپیک را بهطور خیلی خوب و احسن طی کنیم تا هم در ناگویا موفق باشیم و هم کسب سهمیه.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری در پایان گفت: دوست داشتیم امروز اولین مدال را به دست بیاوریم، دوست داشتیم پیامآور شادی باشیم برای مردم ولی نشد اما انشاءالله در روزهای آینده جبران کنیم.