کاظمیان: بدترین روزهایم را در پرسپولیس پشت سر گذاشتم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پرسپولیس جمعه شب در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر که برای نخستین بار بعد از بازگشت دوباره اوسمار ویرا، این سرمربی را روی نیمکت خود میدید و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر استقلال خوزستان را در ورزشگاه شهدای شهرقدس شکست دهد.
پرسپولیس بر خلاف ۹ بازی قبلی خود در لیگ بیست و پنجم در این بازی نمایش هجومی و قابل قبولی را ارائه داد تا هم نتیجه هم نمایش تیم اوسمار مورد قبول هواداران قرار گیرد. محمدامین کاظمیان وینگر ۲۹ ساله و کرمانی سرخپوشان که در تابستان امسال از آلومینیوم اراک به جمع سرخپوشان ملحق شد، علیرغم انتقاداتی که به او بود در این بازی تنها ۱۰ دقیقه بعد از حضور موفق شد روی پاس علی علیپور گل سوم سرخپوشان در این بازی و نخستین گل خود با لباس پرسپولیس را به ثمر برساند. کاظمیان با این گل طلسم ۲۱۶ روزه خود را شکست و بار دیگر موفق شد در رقابتهای لیگ برتر گلزنی کند.
از همین رو خبرنگار ایرنا با این بازیکن گفتوگوی را داشته که در ادامه آن را می خوانید.
از آخر شروع کنیم؛ مقابل استقلال گلزنی کردی و شادی معنا داری داشتی.
خدا را شکر که توانستم اولین گلم را برای پرسپولیس به ثمر برسانم. این اتفاق باید زودتر از این رخ میداد و خودم نیز فکر میکردم زودتر از این گل بزنم. به نظرم گل قشنگی زدم. فکر میکنم با عملکردی که در این دو سال داشتم نشان دادم به خوبی میتوانم در موقعیت گلزنی قرار بگیرم و تمامکنندگی خوبی دارم. شرایط در این چند وقت به گونهای بود که من نمیتوانستم در موقعیت قرار بگیرم و گلزنی کنم. نه تنها من سایر بازیکنان نیز همین گونه بودند و فکر میکنم همه ما ضرر کردیم.
ضرر کردی؟
بله. روی تیم فشار زیادی بود. البته فشار زیادی از طرف کسی روی من نبود، بیشتر فشار ذهنی بود که خودم با خودم داشتم. من با نظر اسماعیل کارتال به پرسپولیس آمدم و بعد از حضور وحید هاشمیان با تغییر فلسفه شرایط همه بازیکنان فرق کرد. همه باید خود را با یک شرایط فنی دیگر تطبیق میدادیم. فکر میکنم در این چند هفته نه تنها من خیلی از بازیکنان از نظر فنی ضرر کردند و بازیکنان آزادی که می خواستند را نداشتند و نمیشد چیزی که مدنظرمان بود را به نمایش بگذاریم.
چه شرایطی مدنظرت بود که نتوانستی آن را اجرا کنی؟
هر فوتبالیستی جز اهداف تیمی، هدفهای فردی نیز دارد و به نظرم در این زمینه شرایط خوبی نداشتیم. باید بگویم در این چند سال این مقطع یکی از بدترین روزهای بود که من پشت سرگذاشتم و شرایط خوبی را سپری نکردم. از لحاظ ذهنی و عملکردی آن چیزی که میخواستیم نبودیم. متاسفانه شرایطی بود که ما نمیتوانستیم در این قالب خودمان را نشان دهیم و فوتبال بازی کنیم و هم پرسپولیس متضرر شد هم ما.
از نظر کیفی افت کرده بودی و آن چیزی که از تو انتظار میرفت را به نمایش نمیگذاشتی.
این موضوع روی من فقط اثر نگذاشته بود. اگر دقت کنید در فاز هجومی تمامی بازیکنان افت کرده بودند. اولویت ما ابتدا کارهای دفاعی بود و بعد حمله. روزی که من آمدم پرسپولیس فلسفه بازی تیم بازی مالکانه و هجومی بود. متاسفانه کمی بد شانس بودیم اما خدا را شکر با آمدن اوسمار ویرا شرایط تغییر کرده و تفکری که حالا دارد حاکم میشود همان چیزیست که فلسفه پرسپولیس است. امیدوار هستم من نیز در این شرایط بتوانم برای تیم مثمر ثمر باشم.
کار به جای رسیده بود که برخی از هواداران نسبت به جذب تو توسط پرسپولیس معترض شده بودند و میگفتند انتظارات را برآورده نکردی.
عملکرد من در سالیان اخیر طوری نبود که بخواهد چنین صحبتهای مطرح شود. من در این ۳ سال اخیر یکی از بهترین وینگرهای لیگ برتر بودم. متاسفانه شرایط تیم به گونهای بود که اتفاقات خوبی رخ نداد. برخی مشکلات و فشارها از فصل قبل روی تیم بود از طرفی نیز حواشی مختلفی در این مدت گریبانگیر پرسپولیس شده بود. همین اتفاقات باعث شد نه تنها من بلکه سایر بازیکنان نتوانند کیفیت فنی خود را نشان دهند. پرسپولیس فوتبال شناور و امیدوار کنندهای بازی نمیکرد و نمیتوانستیم با تفکری که در تیم حاکم شده بود خود را نشان دهیم.
با حضور اوسمار در این مدت کم همه چیز دگرگون شده، چه اتفاقی افتاده ؟
در این چند سال که مقابل پرسپولیس بازی کردم یا پیگیر این تیم بودم، پرسپولیس فوتبال مالکانه و شناوری داشت و بازیکنان آزادی بیشتری داشتند برای همین این تیم موفقیتهای بزرگی را به دست آورد. فکر میکنم اوسمار با توجه به اینکه سابقه کار در پرسپولیس را داشته، به خوبی این موضوع را درک میکند و آن را اجرا میکند. اولویت او اول حمله و بعد دفاع است. بازگشت اوسمار باعث انگیزه بازیکنان شده و همه روحیه گرفتهایم.
از طرفی نیز او از نظر روانشناسی به خوبی روی ما تاثیرگذار بوده و در این مدت کوتاه انرژی خوبی را به تیم تزریق کرده است. او آنالیز خوبی از استقلال خوزستان داشت. میتوانستیم گلهای بیشتری به این تیم بزنیم اما به نظرم بعد از ۹ بازی یک بازی تماشاگرپسند و هجومی را ارائه دادیم. در کل خدا را شکر که اوسمار آمد.
از ماجرا حضورت در پرسپولیس بگو، در چندین نوبت از این تیم و حتی استقلال پیشنهاد داشتی اما در نهایت به جمع سرخپوشان ملحق شدی.
سال گذشته و در نیمفصل از پرسپولیس پیشنهاد داشتم. قبل از آن نیز از سپاهان اصفهان و استقلال پیشنهاد داشتم اما دوست نداشتم به این تیمها بروم. برخلاف برخی که دوست دارند با استفاده از پیشنهادات تیمهای دیگر مبلغ خود را برای تیم محبوبشان بالا ببرند من به دنبال این موضوع نبودم و از اول دوست داشتم به پرسپولیس بیایم. بعد از جدایی گاریدو از پرسپولیس پیشنهاد داشتم و بعد از آن نیز کارتال شخصا با من در چندین نوبت صحبت کرد. پیشنهاداتی نیز از پرتغال و امارات داشتم ولی دوست داشتم در پرسپولیس تیمی که به عشق او فوتبالیست شدم بازی کنم.
عکسی از تو این روزها در حال وایرال شدن در ورزشگاه آزادی است که نشان میدهد قبل از شهرت هم هوادار پرسپولیس بودی.
من از بچگی در یک خانواده پرسپولیسی بزرگ شدم و عاشق این تیم هستم. رویایی کودکی من حضور در پرسپولیس بود که خدا را شکر به آن رسیدم. عکسی که پخش شده عکس دربیست که با چند نفر از دوستانم به تهران آمدیم تا از نزدیک بازی پرسپولیس را با استقلال ببنیم که خدا شکر با برد پرسپولیس همراه شد.
حضور در پرسپولیس قطعا با اهداف و انگیزههای مختلفی همراه است. تو چه هدفی داری؟
بازی در این تیم آرزوی بچگی من بود و دوست داشتم در تیم اول ایران بازی کنم. حالا که به تیم محبوبم رسیدم دوست دارم از پرسپولیس نیز به تیم ملی برسم. عملکرد من در این چند سال خدا را شکر به گونهای بوده که جز برترین بازیکنان در پست خودم بودم. متاسفانه در این مدت شرایطم به گونهای شد که به تیم ملی دعوت نشوم و این موضوع باعث شد تا ضربه بخورم و انگیزهام را از دست بدهم. امیدوارم شرایط بهتر شود و بتوانم به لباس تیم ملی برسم.
کمتر از یک ماه به دربی مانده این بار تماشاگر نیستی و باید در آن بازی کنی.
ما فعلا قبل از بازی با استقلال دو فینال مهم در لیگ برتر مقابل شمسآذر و در جام حذفی برابر تراکتور داریم که اول باید در آنها برنده شویم تا شرمنده هواداران نباشیم. این حس فوقالعاده است که در این بازی فرصت دارم بازی کنم. هم ما هم استقلال مهرههای خوبی را در اختیار داریم و برخلاف ابتدای فصل شرایط هم ما هم آنها بهتر شده است. شرایط طوری بود که در این چند هفته هواداران ما خیلی اذیت شدند امیدوارم برنده دربی باشیم به نوعی اتفاقات اول فصل را جبران کنیم و هدیه خوبی به آنها بدهیم.
حرف آخر.
در این مدت ما شرمنده هواداران شدیم ولی آنها نشان دادن که همیشه در روزهای سخت پای تیم محبوب خود هستند. قطعا آنها شرایط روزهای که گذشته را به خوبی درک کردند. امیدوارم تا آخر فصل از ما حمایت کنند تا بتوانیم دل آنها را شاد کنیم.