رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل

بر اساس سندی رسمی مرتبط با موضوع، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور، در نامه‌ای خطاب به دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درخواست تأمین اعتباری به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای سفر به برزیل جهت حضور در اجلاس تغییرات اقلیمی (کاپ ۳۰) را کرده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این نامه که در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ نوشته شده، به درخواست رسمی رئیس جمهور برزیل از رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سران اقلیمی اشاره دارد و ذکر می‌کند که انصاری به عنوان نماینده کشور برای این اجلاس معرفی شده است. در نامه تأکید شده که طابق نامه دبیر هیئت دولت، تأمین اعتبار از الزامات صدور مجوز سفر است.

انصاری در درخواست خود تصریح کرده که این اعتبار در بودجه اولیه سازمان پیش‌بینی نشده و خواهان تأمین ۵۰۰ میلیارد ریال از محل "هزینه‌های پیش‌بینی نشده" یا سایر ردیف‌های ممکن شده است.

وی در زمان نگارش نامه، همچنین بر ضرورت اقدام سریع برای تأمین این اعتبار تأکید کرده است.

سفر انصاری، از دیروز با انتقادات گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. بسیاری از کاربران و فعالان فضای مجازی، اختصاص چنین مبلغ قابل توجهی برای یک سفر کاری را مورد پرسش قرار داده‌اند.

توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست:

سفر برزیل در راستای حضور در سی‌امین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم انجام شده و خانم انصاری به دستور رییس جمهوری در این اجلاس شرکت کرده‌اند.

براساس برآورد اولیه وزارت امور خارجه، راه‌اندازی پاویون ایران و حضور هیئت ۱۰ نفره نیازمند بودجه ۵۰ میلیارد تومانی بود که بر همین اساس مکاتبات آن با سازمان برنامه در مهرماه انجام شد در همان ابتدای امر، با هدف حذف تشریفات اداری، موضوع راه‌اندازی پاویون از دستورکار خارج شد و سقف هزینه سفر هیئت نیز توسط سازمان برنامه و بودجه ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است.برای کاهش هزینه‌ها، پنج نفر از افرادی که امکان سپردن وظایفشان به دیگران بود از فهرست هیئت کاسته شدند و از میان ۵ نفر دیگر نیز هزینه سفر یک‌نفر از هیئت توسط طرف خارجی تامین شد.

پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام شده برای حضور در این اجلاس، سقف هزینه‌های صرف‌شده تا پایان اجلاس، بسیار کمتر از پیش‌بینی ۱۵ میلیاردی سازمان برنامه و بودجه باشد.