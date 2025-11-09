میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سناریوی اسرائیل برای ایجاد آشوب در کشور

ملتهب‌سازی فضای کشور و ایجاد آشوب یکی از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی بوده و به طور ویژه پس از جنگ تحمیلی 12 روزه آن را دنبال می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۶۴
| |
739 بازدید

سناریوی اسرائیل برای ایجاد آشوب در کشور

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اسرائیل به دنبال برهم زدن اتحاد ملی و ایجاد آشوب در کشور بوده تا مسیر را برای تجاوز مجدد به خاک کشورمان فراهم سازد.

بر همین اساس برای برهم زدن این اتحاد و همچنین ایجاد آشوب مجموعه اقدامات بهم پیوسته‌ای را به‌خصوص در فضای مجازی دنبال می‌کند.

در روز‌های گذشته تحرکات رسانه‌ای ضد انقلاب به‌عنوان بازو‌های جنگ روانی رژیم صهیونیستی، به وضوح نشان از افزایش تلاش‌ها برای تحریک مردم و هدایت جامعه به سمت اغتشاشات دارد.

از امنیتی‌سازی برخی مسائل اجتماعی تا تلاش گروه تروریستی پهلوی برای فریب و جذب افراد ناآگاه برای هسته‌سازی تروریستی در کشور، گوشه‌ای از این تحرکات در فضای مجازی است.

به عنوان مثال اخیرا مقامات کشور اظهاراتی را درباره مشکلات آبی کشور مطرح ساخته‌اند. بلافاصله همزمان با این اظهارات رسانه‌های ضدانقلاب به خصوص رسانه تروریستی اینترنشنال با برجسته‌سازی این مشکل و تاکید بر کلیدواژه بحران آبی و شایعه‌سازی‌های گوناگون در این خصوص، ایجاد ترس و نگرانی در جامعه را دنبال می‌کنند و همچنین برای افزایش نارضایتی در بین عموم جامعه به بهانه بحران آبی تلاش مضاعفی را از خود نشان می‌دهند!

از سوی دیگر فوت یک جوان در لرستان که مرگ وی در دست بررسی است، بهانه‌ای شده تا ضدانقلاب به‌خاطر اقدامی که این فرد چند روز قبل از فوت انجام داده، نظام و دستگاه امنیتی را متهم به قتل او کرده و از این حادثه با عنوان قتل حکومتی یاد کند. موضوعی که سناریوسازی ضدانقلاب را به خوبی نشان می‌دهد.

سناریوی اسرائیل برای ایجاد آشوب در کشور

عناصر ضدانقلاب حتی تلاش می‌کنند مراسم تشییع این فرد را ملتهب کنند، اما خانواده و اقوام امید سرلک نیز مانع از تحقق این هدف می‌شوند.

البته مقصرنمایی کشورمان تنها در این مورد نبوده و از روز گذشته نیز با انتشار خبر پیدا شدن پیکر یک دختر در اسلامشهر در باغی که متعلق به پدر نامزد سابقش بوده و به دلیل خصومت شخصی و درگیری با نامزد سابقش به قتل رسیده، بار دیگر ضدانقلاب سعی بر القای قتل حکومتی و نقش نظام در این حادثه دارد. حربه‌ای که از سوی ضدانقلاب چندی است برای کشته‌سازی انجام می‌شود و مربوط به موارد مذکور نیست و حتی کار به جایی کشیده که موضوعاتی، چون فوت کادر پزشکی را نیز وارد این سناریو کرده‌اند.

همزمان با این اقدامات، یکباره رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی از جمله شبکه تروریستی اینترنشنال و روزنامه اسرائیل هیوم در خبری مدعی قریب الوقوع بودن حمله مجدد اسرائیل به ایران می‌شوند که این خبر هم در واقع به افزایش نگرانی مردم و برهم زدن امنیت روانی جامعه که یکی از تاکتیک‌های اصلی رژیم برای شکل دهی آشوب بوده کمک می‌کند.

تاثیر دیگر این خبر نیز معطوف به بازار است، ضدانقلاب با اینگ ونه خبرسازی‌ها تلاش دارند تا سایه جنگ را بر روی فضای اقتصادی کشور حفظ کرده تا بازار و اقتصاد کشور تحت تاثیر آن، روی آرامش به خود نبیند.

در واقع این موارد و موضوعات مشابهی که رسانه‌های ضدانقلاب در هفته‌های پس از جنگ ۱۲ روزه به خصوص در روز‌های گذشته با هدف تحریک مردم بر روی آن مانور داده‌اند، تکمیل کننده پازل بزرگ آشوب در ایران است.

آشوبی که می‌تواند شرایط را برای تجاوز مجدد رژیم کودک‌کش صهیونیستی به خاک ایران فراهم سازد. البته حفظ اتحاد در کشور می‌تواند مانع از تکمیل قطعه‌های این پازل شده و حتی آن را نابود سازند و در جنگ ۱۲ روزه نیز همین همگرایی و وحدت بود که نقشه صهیونیست‌ها را در کنار توان موشکی ایران خنثی کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل سناریو آزادی رژیم صهیونیستی اتحادیه ملی ضدانقلاب کودک کشی
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
می‌توان درباره حضور ایران در پیمان دفاعی پاکستان و عربستان گفت‌و‌گو کرد/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزادی ۸ هزار زندانی با عفو معیاری
رای ایرلند به حذف «اسرائیل» از مسابقات «یوفا»
لوموند: رضا پهلوی مهره اسرائیل برای آشوب در ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
جزئیات دادگاه رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی
سناریوی اسرائیل برای ایجاد آشوب در کشور
اگر کم‌آبی به‌خاطر بی‌حجابی است اروپا نباید سرسبز باشد!
سایه جنگ هسته‌ای بر سر جهان؛ پایان محدودیت برای زرادخانه اتمی آمریکا و روسیه
بازداشت اساتید نه اقتدار می‌آورد و نه اعتماد
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
لوموند: رضا پهلوی مهره اسرائیل برای آشوب در ایران
اشک الناز ملک بابت بازی با وجود فوت همسر!
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد
تصاویری پر بازدید از دانشگاه تهران
امین حیایی: به جرم موی بلند، موهایم را قیچی کردند
دولت پزشکیان، گفتمان‌ساز نیست
ویدیوی لو رفته از فحاشیِ خداداد عزیزی را ببینید
از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۵ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۷ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cNQ
tabnak.ir/005cNQ