سناریوی اسرائیل برای ایجاد آشوب در کشور

ملتهب‌سازی فضای کشور و ایجاد آشوب یکی از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی بوده و به طور ویژه پس از جنگ تحمیلی 12 روزه آن را دنبال می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اسرائیل به دنبال برهم زدن اتحاد ملی و ایجاد آشوب در کشور بوده تا مسیر را برای تجاوز مجدد به خاک کشورمان فراهم سازد.

بر همین اساس برای برهم زدن این اتحاد و همچنین ایجاد آشوب مجموعه اقدامات بهم پیوسته‌ای را به‌خصوص در فضای مجازی دنبال می‌کند.

در روز‌های گذشته تحرکات رسانه‌ای ضد انقلاب به‌عنوان بازو‌های جنگ روانی رژیم صهیونیستی، به وضوح نشان از افزایش تلاش‌ها برای تحریک مردم و هدایت جامعه به سمت اغتشاشات دارد.

از امنیتی‌سازی برخی مسائل اجتماعی تا تلاش گروه تروریستی پهلوی برای فریب و جذب افراد ناآگاه برای هسته‌سازی تروریستی در کشور، گوشه‌ای از این تحرکات در فضای مجازی است.

به عنوان مثال اخیرا مقامات کشور اظهاراتی را درباره مشکلات آبی کشور مطرح ساخته‌اند. بلافاصله همزمان با این اظهارات رسانه‌های ضدانقلاب به خصوص رسانه تروریستی اینترنشنال با برجسته‌سازی این مشکل و تاکید بر کلیدواژه بحران آبی و شایعه‌سازی‌های گوناگون در این خصوص، ایجاد ترس و نگرانی در جامعه را دنبال می‌کنند و همچنین برای افزایش نارضایتی در بین عموم جامعه به بهانه بحران آبی تلاش مضاعفی را از خود نشان می‌دهند!

از سوی دیگر فوت یک جوان در لرستان که مرگ وی در دست بررسی است، بهانه‌ای شده تا ضدانقلاب به‌خاطر اقدامی که این فرد چند روز قبل از فوت انجام داده، نظام و دستگاه امنیتی را متهم به قتل او کرده و از این حادثه با عنوان قتل حکومتی یاد کند. موضوعی که سناریوسازی ضدانقلاب را به خوبی نشان می‌دهد.

عناصر ضدانقلاب حتی تلاش می‌کنند مراسم تشییع این فرد را ملتهب کنند، اما خانواده و اقوام امید سرلک نیز مانع از تحقق این هدف می‌شوند.

البته مقصرنمایی کشورمان تنها در این مورد نبوده و از روز گذشته نیز با انتشار خبر پیدا شدن پیکر یک دختر در اسلامشهر در باغی که متعلق به پدر نامزد سابقش بوده و به دلیل خصومت شخصی و درگیری با نامزد سابقش به قتل رسیده، بار دیگر ضدانقلاب سعی بر القای قتل حکومتی و نقش نظام در این حادثه دارد. حربه‌ای که از سوی ضدانقلاب چندی است برای کشته‌سازی انجام می‌شود و مربوط به موارد مذکور نیست و حتی کار به جایی کشیده که موضوعاتی، چون فوت کادر پزشکی را نیز وارد این سناریو کرده‌اند.

همزمان با این اقدامات، یکباره رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی از جمله شبکه تروریستی اینترنشنال و روزنامه اسرائیل هیوم در خبری مدعی قریب الوقوع بودن حمله مجدد اسرائیل به ایران می‌شوند که این خبر هم در واقع به افزایش نگرانی مردم و برهم زدن امنیت روانی جامعه که یکی از تاکتیک‌های اصلی رژیم برای شکل دهی آشوب بوده کمک می‌کند.

تاثیر دیگر این خبر نیز معطوف به بازار است، ضدانقلاب با اینگ ونه خبرسازی‌ها تلاش دارند تا سایه جنگ را بر روی فضای اقتصادی کشور حفظ کرده تا بازار و اقتصاد کشور تحت تاثیر آن، روی آرامش به خود نبیند.

در واقع این موارد و موضوعات مشابهی که رسانه‌های ضدانقلاب در هفته‌های پس از جنگ ۱۲ روزه به خصوص در روز‌های گذشته با هدف تحریک مردم بر روی آن مانور داده‌اند، تکمیل کننده پازل بزرگ آشوب در ایران است.

آشوبی که می‌تواند شرایط را برای تجاوز مجدد رژیم کودک‌کش صهیونیستی به خاک ایران فراهم سازد. البته حفظ اتحاد در کشور می‌تواند مانع از تکمیل قطعه‌های این پازل شده و حتی آن را نابود سازند و در جنگ ۱۲ روزه نیز همین همگرایی و وحدت بود که نقشه صهیونیست‌ها را در کنار توان موشکی ایران خنثی کرد.