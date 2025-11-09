میلی صفحه خبر لوگو بالا
اگر کم‌آبی به‌خاطر بی‌حجابی است اروپا نباید سرسبز باشد!

اسماعیل گرامی مقدم گفت: مردم ایران امروز (شنبه) شاهد اظهارنظر یکی از نمایندگان بودند که اعلام می‌کرد دلیل کم‌آبی در کشور، عدم اجرای قانون حجاب و عفاف توسط رییس‌جمهوری است!
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: برخلاف آنچه برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی عنوان می‌کنند، دلیل کمبود آب و سایر ناترازی‌های مهم نه به اجرای قانون حجاب و عفاف مرتبط است و نه ارتباطی با سبک زندگی مردم دارد! اتفاقا اگر قرار باشد، طیفی را برای این کمبود‌ها و ناترازی‌ها مقصر بدانیم، افراد و جریاناتی هستند که از سال ۸۴ به بعد به جای سرمایه‌گذاری‌های مناسب در حوزه زیرساخت‌های انرژی و به‌روزآوری فناوری‌های مرتبط با انتقال و حفاظت از آب، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را صرف پروژه‌های غیرمولد و پول‌پاشی‌های غیرضروری کردند.

ارزیابی علمی حاکی است که علت اصلی ناترازی در هر جامعه‌ای به فقدان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب ربط دارد. از این جهت می‌توان وقوع هر کمبود و ناترازی را ناشی از سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های نامناسب دانست.

ناترازی مهم دیگر، ناترازی مدیریتی و سیاسی کشور است. رفتار‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیزی در عرصه سیاسی وجود دارد که مشکل‌ساز می‌شود. مثلا در شرایطی که یک جریان برای احراز صلاحیت نامزد‌های خود مشکلات زیادی دارد، طیف دیگر بدون دغدغه وارد انتخابات می‌شود، وقتی مردم مشارکت نمی‌کنند این طیف اقلیت برنده انتخابات می‌شوند! این ناترازی، عجیب‌ترین ناترازی در کره خاکی است که یک طیف سیاسی همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا میزان مشارکت کاهش پیدا کند!

وقتی شایستگان فرصت حضور در انتخابات و عرصه‌های مدیریتی را پیدا نمی‌کنند، فضا در اختیار افراد غیرشایسته و غیرمتخصص قرار می‌گیرد. نتیجه چنین وضعیتی بروز ناترازی‌های گسترده در کشور خواهد بود.

مردم ایران امروز (شنبه) شاهد اظهارنظر یکی از نمایندگان بودند که اعلام می‌کرد دلیل کم‌آبی در کشور، عدم اجرای قانون حجاب و عفاف توسط رییس‌جمهوری است! بلاتشبیه انگار این افراد در جای خداوند نشسته‌اند و به جای خداوند تصمیم می‌گیرند. اگر یک چنین گزاره‌ای درست بود، امروز کشور‌های اروپایی و غربی نباید از سرسبزی و شادابی و آب فراوان بهره‌مند بودند. این طیف‌های تندرو، هستی را از دریچه تنگ تفکرات افراطی خود تحلیل می‌کنند. در حالی که رحمت خداوند وسیع است و گناهکار و نیکوکار و مومن و کافر را یکسان در بر می‌گیرد.

ناشناس
|
Poland
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
12
پاسخ
خسته نباشی بعد از یه عمر....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
25
پاسخ
بی آبی رو به همه چیز گره می‌زنند بجز بی کفایتی مسیولین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
آب چه ربطی به مسئول داره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
10
4
پاسخ
راست گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
14
4
پاسخ
هر اقلیم را با خود آن اقلیم باید مقایسه کرد
خشکسالی الان ایران با ده های قبل قابل مقایسه نیست و این از گناه اجتماعی، کم فروشی، تقلب، اختلاس و ... است
باید توبه اجتماعی کنیم و خودمان را گول نزنیم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
18
پاسخ
فرض میکنیم که علت خشکسالی گناه باشد اما سئوالی که ایجادمیشود این است که آیاگناهی بزرگتر از بی روسری شدن خانمها در کشور ما انجام نمیشود؟ اگرمیشود پس علت خشکسالی آن گناهان است.نه روسری بانوان .راستی از بانک آینده و40 تریلیون تومانی که روزقبل از انحلال از آن خارج شد چه خبر؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
21
پاسخ
یک میلیون چاه آب را خانمهای بی حجاب حفرکردند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
6
پاسخ
اروپایی ها که رییس دولت هاشون ادعای عمل به نهج البلاغه ندارن بعد در عمل ضد ش عمل میکنه
صادق
|
United States of America
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
7
پاسخ
غضنفر راست گفته علت خشکسالی گناه است. ولی بزرگترین گناهان ریا وتملق برای رسیدن به پست ومقام است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
1
پاسخ
چه متن ساده لوحانه ایه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
5
2
پاسخ
اونا مسلمون نیستن قصد نقض قانون خدا رو ندارن
tabnak.ir/005cNO