به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: برخلاف آنچه برخی نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی عنوان میکنند، دلیل کمبود آب و سایر ناترازیهای مهم نه به اجرای قانون حجاب و عفاف مرتبط است و نه ارتباطی با سبک زندگی مردم دارد! اتفاقا اگر قرار باشد، طیفی را برای این کمبودها و ناترازیها مقصر بدانیم، افراد و جریاناتی هستند که از سال ۸۴ به بعد به جای سرمایهگذاریهای مناسب در حوزه زیرساختهای انرژی و بهروزآوری فناوریهای مرتبط با انتقال و حفاظت از آب، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ را صرف پروژههای غیرمولد و پولپاشیهای غیرضروری کردند.
ارزیابی علمی حاکی است که علت اصلی ناترازی در هر جامعهای به فقدان سرمایهگذاری و برنامهریزی مناسب ربط دارد. از این جهت میتوان وقوع هر کمبود و ناترازی را ناشی از سیاستگذاری و تصمیمسازیهای نامناسب دانست.
ناترازی مهم دیگر، ناترازی مدیریتی و سیاسی کشور است. رفتارهای ناعادلانه و تبعیضآمیزی در عرصه سیاسی وجود دارد که مشکلساز میشود. مثلا در شرایطی که یک جریان برای احراز صلاحیت نامزدهای خود مشکلات زیادی دارد، طیف دیگر بدون دغدغه وارد انتخابات میشود، وقتی مردم مشارکت نمیکنند این طیف اقلیت برنده انتخابات میشوند! این ناترازی، عجیبترین ناترازی در کره خاکی است که یک طیف سیاسی همه تلاش خود را به کار میگیرد تا میزان مشارکت کاهش پیدا کند!
وقتی شایستگان فرصت حضور در انتخابات و عرصههای مدیریتی را پیدا نمیکنند، فضا در اختیار افراد غیرشایسته و غیرمتخصص قرار میگیرد. نتیجه چنین وضعیتی بروز ناترازیهای گسترده در کشور خواهد بود.
مردم ایران امروز (شنبه) شاهد اظهارنظر یکی از نمایندگان بودند که اعلام میکرد دلیل کمآبی در کشور، عدم اجرای قانون حجاب و عفاف توسط رییسجمهوری است! بلاتشبیه انگار این افراد در جای خداوند نشستهاند و به جای خداوند تصمیم میگیرند. اگر یک چنین گزارهای درست بود، امروز کشورهای اروپایی و غربی نباید از سرسبزی و شادابی و آب فراوان بهرهمند بودند. این طیفهای تندرو، هستی را از دریچه تنگ تفکرات افراطی خود تحلیل میکنند. در حالی که رحمت خداوند وسیع است و گناهکار و نیکوکار و مومن و کافر را یکسان در بر میگیرد.