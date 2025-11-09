علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد

به گزارش تابناک؛رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مشکلی در زیرساخت وجود ندارد؛ در دو روز اخیر ترافیک جهانی کلادفلر دچار اختلال و افت شده است و از آنجا که ترافیک کاربران ایرانی بر روی این فراهم‌کننده ابری زیاد است، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

بهزاد اکبری با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) در پاسخ به سوال کاربری مبنی بر چرایی اختلال اینترنت، اظهار کرد: مشکلی در زیرساخت وجود ندارد.

