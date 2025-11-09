میلی صفحه خبر لوگو بالا
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت: مشکلی در زیرساخت وجود ندارد. 
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد

به گزارش تابناک؛رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مشکلی در زیرساخت وجود ندارد؛ در دو روز اخیر ترافیک جهانی کلادفلر دچار اختلال و افت شده است و از آنجا که ترافیک کاربران ایرانی بر روی این فراهم‌کننده ابری زیاد است، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

بهزاد اکبری با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) در پاسخ به سوال کاربری مبنی بر چرایی اختلال اینترنت، اظهار کرد: مشکلی در زیرساخت وجود ندارد.  
 
وی افزود: در دو روز اخیر ترافیک جهانی کلادفلر دچار اختلال و افت هست و از آنجا که ترافیک کاربران ایرانی بر روی این فراهم‌کننده ابری زیاد است بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.  
میلی صفحه خبر موبایل
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
8
پاسخ
این داستانا قدیمی شده یه بهانه جدید برای کم‌ کردن سرعت اینترنت مردم پیدا کنین بگین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
3
پاسخ
لنگر گیر نکرده؟؟
