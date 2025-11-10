عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طرح افزایش 3 مرتبه ای دستمزد کارگران در طول سال، طرحی مناسب است، گفت: هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با رشد تورم باشد تا فضای بهتری برای این صنف ایجاد شود.

احمد فاطمی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با بحث افزایش دستمزد کارگران با توجه به نزدیک شدن به ماه های منتهی به پایان سال اظهار کرد: در طول این سالها یک مرتبه دستمزد کارگران به میزان 45 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: باید متناسب با افزایش و رشد تورم دستمزد کارگران در طی یک سال، 3 مرتبه افزایش پیدا کند، اما متاسفانه این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اصل افزایش دستمزد کارگران به میزان 3 مرتبه در طول یک سال، طرح خوبی است. یعنی به جای افزایش تنها یک بار حقوق کارگران در طول یک سال، باید سه بار این دستمزد افزایش پیدا کند.

فاطمی تاکید کرد: در صورتی که این موضوع در افزایش حقوق و دستمزد کارگران اتفاق بیفتد، این افزایش ها در طول سال متناسب با رشد و افزایش تورم، عدالت در پرداخت را ایجاد و می توانیم فضای بهتری برای کارگران خلق کنیم.

وی در پایان از برگزاری جلسات متعدد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با افزایش رقم دستمزد کارگران خبر داد و گفت: میزان افزایش حقوق کارگران متناسب با رشد تورم در نظر گرفته می شود.