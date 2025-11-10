میلی صفحه خبر لوگو بالا
فاطمی در گفتگو با تابناک:

افزایش دستمزد کارگران متناسب با رشد تورم تعیین می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طرح افزایش 3 مرتبه ای دستمزد کارگران در طول سال، طرحی مناسب است، گفت: هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با رشد تورم باشد تا فضای بهتری برای این صنف ایجاد شود.
افزایش دستمزد کارگران متناسب با رشد تورم تعیین می‌شود

احمد فاطمی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با بحث افزایش دستمزد کارگران با توجه به نزدیک شدن به ماه های منتهی به پایان سال اظهار کرد: در طول این سالها یک مرتبه دستمزد کارگران به میزان 45 درصد افزایش پیدا کرد. 

وی افزود: باید متناسب با افزایش و رشد تورم دستمزد کارگران در طی یک سال، 3 مرتبه افزایش پیدا کند، اما متاسفانه این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اصل افزایش دستمزد کارگران به میزان 3 مرتبه در طول یک سال، طرح خوبی است. یعنی به جای افزایش تنها یک بار حقوق کارگران در طول یک سال، باید سه بار این دستمزد افزایش پیدا کند.

فاطمی تاکید کرد: در صورتی که این موضوع در افزایش حقوق و دستمزد کارگران اتفاق بیفتد، این افزایش ها در طول سال متناسب با رشد و افزایش تورم، عدالت در پرداخت را ایجاد و می توانیم فضای بهتری برای کارگران خلق کنیم.

وی در پایان از برگزاری جلسات متعدد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با افزایش رقم دستمزد کارگران خبر داد و گفت: میزان افزایش حقوق کارگران متناسب با رشد تورم در نظر گرفته می شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
2
پاسخ
آخی باز یاد کارگر افتادن. خدا رحم کنه
ناشناس
|
Italy
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
2
پاسخ
یکی از عوامل نبود باران وعده دروغ مسوولین هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
جالبه همیشه حرفاتون همیناس
اما در اجرا ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
2
پاسخ
چند سال است که افزایش حقوق کارمند که با آزمون و مصاحبه ووومیانگین حدود بیست درصد است و احکام کارگری چهل درصد ضمن اینکه اکثر این کارگران پشتم میز نشین هستند وبا سفارش مستخدم کارگری شده اند امسال این تبعیض میان افزایش حقوق کارمند و کارگر را از بین ببرید و افزایشی که جبران چند سال اخیر راهم بکند به حقوق کارمندان بدهید آیا کارمند گناه کرده است که از راههای قانونی مستخدم شده است
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
2
پاسخ
آقایان تصمیم بر افزایش سه مرتبه باعث و بانی تورم بیشتر می گردد این تورم افسار کسیخته را اصلاح فرمائید نه باعث و بانی تورم بیشتر افزایش 48 درصدی در مهر ماه به گفته خود دولت انصاف نیست با حقوقهای 12 الی 15 تومنی بازنشسته گان تامین مالی نه اجتماعی جالبه کارکنان حقوقهای آنچنانی و بازنشته با پرداخت 30 سال حق بیمه دریافت ریالی یا بهتر بخور و نمیر اتاقها گرم و صندلی ها راحت تصمیم بر ریشه زدایی کنید
heidar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
دوباره بوی انتخابات پیچیده چی شده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
به فکر این نیستید که همین باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و تعطیلی بیشتر کارگاه ها میشه؟!کارفرما تو این وضعیت اقتصادی چطوری از پس هزینه های حقوق و مزایا و عیدا!!!بر بیان؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
بکار بردن کلمه متناسب در قوانین مربوط به افزایش حقوقها بلای جان حقوق بگیران شده چراکه حتی در محاکم نیم درصد افزایش را متناسب با تورم ارزیابی کرده و حکم به رد شکایت می دهند! درحالیکه چندین برابر مثلاً 10 برابر افزایش نیز می تواند متناسب با تورم باشد. اما متأسفانه در محاکم پائین ترین درصد را ملاک رأی خود قرار می دهند!
بنابراین این کلمه متناسب باید از قوانین گردد و بجایش برابر یا حداقل برابر و حداکثر چندین برابر بکار برده شود.
