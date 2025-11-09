قیمت طلا و سکه در آغاز هفته سوم آبان، با روند کاهشی همراه شد. طلای ۱۸ عیار وارد کانال ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد و قطعات سنگین با افت‌های نیم‌میلیون تومانی همراه شدند. قیمت دلار روز شنبه تغییر خاصی نکرد و در کانال ۱۰۷ هزار تومانی درجا زد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ حباب سکه در برخی قطعات بالا رفت و حکایت از رشد تقاضا داشت. از سوی دیگر، فشار پایین دلار و رکود نسبی اونس جهانی طلا، فضای معاملاتی بازار داخلی طلا را به سمت احتیاط و انتظار هدایت کرد. اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش با رقم ۳۹۹۹ دلار در حال معامله است و رشد نزدیک به دو دلاری دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که اخبار جدید داخلی یا خارجی منتشر نشود، بازار طلا در محدوده قیمتی فعلی باقی می‌ماند و نوسانات عمده رخ نمی‌دهد.

تحلیلگران بازار طلا برای قیمت‌ طلای ۱۸ عیار ماندگاری در بازه ۱۰ میلیون و ۳۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی می‌کنند. آنها کانال قیمتی ۱۱۱ تا ۱۱۲ میلیون تومان را نیز برای سکه امامی به‌عنوان محدوده تثبیت و نوسان کوتاه‌مدت در روزهای آینده در نظر می‌گیرند. اما در صورتی که قیمت دلار افزایشی شود یا اونس جهانی با جهش مواجه گردد، ممکن است سکه امامی تا حدود ۱۱۲.۵ میلیون تومان افزایش یابد و طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.