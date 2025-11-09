میلی صفحه خبر لوگو بالا
ورود ۳ کتاب جدید به برنامه درسی دانش‌آموزان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» در سه دوره تحصیلی (دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) طراحی شده‌ و محتوای اصلی آن‌ها روایت تربیتی و آموزشی رخداد بزرگ تابستان ۱۴۰۴ است.
سیدمهدی باقریان با اشاره به تفاوت این بسته با کتاب‌های درسی مرسوم گفت: این بسته‌ها در قالب کتاب‌هایی طراحی شده‌اند که گرچه ساختار درسی دارند، اما هدفشان ارائه یک تجربه زیسته، تربیتی و گفت‌وگومحور برای دانش‌آموزان است؛ تجربه‌ای که بتواند فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره هویت ملی، دفاع از کشور و درک درست از رخداد‌های اخیر باشد.

به گزارش تابناک؛ ایسنا نوشت: وی افزود: در معمول‌ترین روندها، ثبت و روایت چنین رخداد‌هایی به زمانی طولانی نیاز دارد تا وارد کتاب‌های درسی شوند؛ اما ما تشخیص دادیم که این تجربه تازه و زنده، باید همان سال و در قالبی ویژه در اختیار مدارس قرار گیرد تا معلم، دانش‌آموز و خانواده بتوانند در فضای واقعی و احساسی آن قرار بگیرند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری هدف اصلی این طرح را تقویت هویت ملی و سواد دفاعی دانش‌آموزان دانست و ادامه داد: این بسته فرصتی است برای گفت‌وگوی سازنده در کلاس درس و بازنمایی تربیتی رخدادی که همه جامعه درگیر آن بودند. مدرسه می‌تواند با استفاده از این بسته در کنار برنامه‌های رسمی آموزش، فضا‌هایی برای اجرای نمایش، برگزاری اردو، سخنرانی و کار‌های گروهی فراهم کند تا مفاهیم دفاع، همبستگی و امید به آینده در عمل تجربه شود.

باقریان با بیان اینکه این بسته‌ها برای هر سه دوره تحصیلی با رویکردی تلفیقی طراحی شده‌اند، گفت: در این محتوا‌ها تلاش شده تا درس‌ها با موضوعات کتاب‌های موجود مانند مطالعات اجتماعی، تفکر و سبک زندگی، فارسی و تاریخ پیوند بخورند تا معلم بتواند از ظرفیت‌های برنامه رسمی برای اجرای برنامه‌های یادگیری بهره‌مند شود.

وی در برنامه‌ای رادیویی، ضمن تأکید بر اهمیت خلاقیت مدارس در اجرای بسته، اظهار کرد: اجرای موفق این طرح به تهران یا شهرستان محدود نیست؛ بلکه با اندکی خلاقیت در طراحی فعالیت‌ها، همه مدارس می‌توانند محیطی جذاب و مشارکتی برای یادگیری فعال دانش‌آموزان فراهم کنند. این بسته فرصتی برای تجربه زیسته‌ای جدید و معنابخش در نظام تعلیم‌وتربیت کشور است.

