به گزارش تابناک، تیزر سریال «هزار و یک شب» بهکارگردانی مصطفی کیایی، با نقشآفرینی هدیه تهرانی، پرویز پروستویی، بهرام رادان، پدرام شریفی، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، حبیب رضایی، بانیپال شومون، پانتهآ پناهیها و سوگل خلیق منتشر شد.
سریال هزار و یک شب جدیدترین محصول فیلیمو است که محصول مشترک ایران و ترکیه است و به زودی از این پلتفرم به نمایش در خواهد آمد. در معرفی سریال آمده: «ما در روشنترین شب، به تاریکی قدم میذاریم… مرگ را از زندگی میدزدیم و زندگی را به مرگ برمیگردونیم.» هنوز خلاصه داستانی از سریال هزار و یک شب منتشر نشده است، اما گویا با یک داستان تاریخی و اساطیری روبهرو هستیم. فیلمبرداری این سریال در ترکیه به پایان رسیده است.